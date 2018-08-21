Türkiye Üç Kıtadan Tescilli Aşı Patenti Aldı

Boğaziçi Üniversitesi'nde geliştirilen, Japonya ve ABD'den patent alan 'Dayanıklı Aşı Taşıyıcı Protein Mikrokürecik Teknolojisi' artık Avrupa'dan da patentli durumda. Avrupa Patent Ofisinden patent almayı başaran teknoloji sayesinde aşı alanında önemli yenilikler yapılacağı gibi Türkiye üç kıtadan aşı patenti almış oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde 2009'dan bu yana sürdürülen projenin detaylarında, ASC zerrecik/mikrokürecik aşı taşıyıcı teknolojisi olduğu belirtildi. Prof. Dr. Nesrin Özören tarafından geliştirilen aşı taşıyıcısı sayesinde dünyanın her yerine aşıların bozulmadan gönderilmesi mümkün hale geliyor.

Triadic patent olarak adlandırılan aşı taşıyıcısı ilk olarak Japonya'dan ardından da ABD üzerinde patent almıştı. En sonunda Avrupa Patent Ofisine de kayıt edilen ürünün uluslararası yatırımcıların dikkatini çekmesi bekleniyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nesrin Özören, bu patent sayesinde her bölgeye aşı gönderilebileceğini aktardı.

Patent sahibi konu hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade etti: "Boğaziçi Üniversitesi'nde geliştirilen bu sistem dünyada henüz mevcut değil. Elimizdeki ASC zerrecik sistemi ile kompozit aşılar üretilebilir, zika gibi yeni virüslere yönelik veya anti-tümör çalışmalarında tamamen yeni aşılar veya var olan aşıların geliştirilebilmesi için yeni teknolojiler denenebilir. Günümüzde aşı teknolojisinde kullanılan lipozom veya nano-parçacık odaklı farklı taşıyıcı sistemler var ancak bizim geliştirdiğimiz mikro kürecik sistemi yepyeni bir teknoloji. Bu yapıları içeren aşıların da 2-8 derecede ve sabit koşullarda saklanmaları gerekiyor. Dünyada ilk kez ASC zerrecikleri üzerinde başka moleküller (antijenlerin) taşınabileceğini ve bunların makrofaj hücreleri tarafından sindirilebileceğini bulup bu sayede aşı teknolojisi geliştirdik."