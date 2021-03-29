Türkiye'deki Kantaron Balı Guiness Rekorlar Kitabı'na Girdi!

Türkiye'deki kantaron balı, dünyanın en pahalı balı olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi. Hem lezzeti hem de fiyatı ile nam salan balın kilogram ücreti adeta dudak uçuklatıyor. Türkiye'de arı kolonilerinden uzakta ve deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikte yer alan mağaradan çıkarılan bala ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Türkiye'deki Kantaron Balı, Dünyanın En Pahalı Balı Rekorunu Kırdı

Ülkemizde arı kolonilerinden uzakta ve deniz seviyesinden binlerce metre yükseklikte yer alan mağaradan çıkarılan kantaron balı, lezzetiyle olduğu kadar fiyatıyla da tüm dünyaya nam saldı. DHA'daki habere göre söz konusu bal Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Guiness Dünya Rekorları resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre 16 Mart tarihinde Centauri balı dünyanın en pahalı balı olarak rekor kırdı ve bunun sonucunda Guiness rekorlar listesine girmeye hak kazandı. Rekor kırıldığını teyit etmek için internet üzerinden bazı görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerin sonucunda resmi bir hakem, balın başarını doğruladı.

Rekor kırararak büyük bir başarının altına imza atan balın insan yerleşiminden ve diğer arı kolonilerinden uzakta, deniz seviyesinden ise 2.500 metre yükseklikteki bir mağaradan çıkarıldığı açıklandı. Aktarılan bilgilere göre dünyanın en pahalı balı unvanının sahibi olan kantaron balının kilosu 10 bin euro (yaklaşık olarak 96 bin 175 TL) fiyat etiketine sahip.

Söz konusu balın geleneksel baldan çok farklı olduğu belirtildi. Koyu renkli kantaron balının acı bir tada sahip olduğu ifade edildi. Paylaşılan bilgilere göre deniz seviyesinden binlerce metre yükseklikte yer alan mağaradan çıkarılan bal magnezyum, potasyum, flavanoid, fenol ve antioksidan bakımından oldukça yüksek değerlere sahip.

Üst düzey kalite elde edebilmek için arıların bakımı konusunda geleneksel yöntemlerden çok farklı teknikler kullanılıyor. En iyi kaliteyi yakalayabilmek için bazı kurallara uyulması gerekiyor. Bu da üretimi önemli ölçüde zor hale getiriyor. Buna ek olarak diğer balların senede iki veya üç kez hasadı yapılırken Centauri balının ise yılda yalnızca bir kez hasadı yapılıyor.

Centauri Bal Kurucusu Ahmet Eren Çakır, konuya dair yaptığı açıklamada, “Gerçek bal marketlerde ve dükkanlarda satılamaz çünkü arılar asla doğal olarak insan tüketimi için tonlarca bal yapamaz. Bazıları bunun pahalı bir bal olduğunu söylüyor, ben ona dünya hazinesi diyorum” şeklinde konuştu.