TWD: The Final Season'ın Son Bölümünün Tarihi Duyuruldu

Clementine ile vedalaşma vakti artık yavaş yavaş yaklaşıyor. Telltale Games stüdyosunun kapanması sonrasında bayrağı devralan Skybound Games, The Walking Dead serisinin final sezonunun son bölümünün çıkış tarihini açıkladı. Takviminizin 26 Mart 2019 tarihine not düşün.

2012 yılı içerisinde unutulmaz karakter Lee ile başlayan The Walking Dead: The Telltale Series macerası, ikinci sezon ve sonrasında Clementine hanım kızımız ile yola devam etmeye başlamıştı. Her sezonda farklı bir grup ile maceralardan maceralara koştuğumuz, yürüyen ölülerle burun buruna gelip çoğu zaman ölümden döndüğümüz uzun soluklu maceranın ne yazık ki sonu geliyor. Bu sezon Clementine kadar Telltale Games stüdyosu için de pek hayırlı olmadı. Kepenk kapatmak zorunda kalan geliştirici stüdyo, bayrağı Skybound Games stüdyosuna devretmek zorunda kalmıştı. Ne var ki Epic Games ile Skybound Games el ele vererek Telltale Games çatısı altında çalışan önemli isimleri bir araya getirerek The Walking Dead serisinin final sezonunu bir şekilde devam ettirebildiler.

The Walking Dead: The Final Season - Episode 3: Broken Toys bölümü geçtiğimiz ay yayınlanmıştı. Bölümün yayınlanmasından sonra ise ilginç bir gelişme yaşanmış ve son bölümün çıkış tarihi de oyun içindeki menüde ortaya çıkmıştı. Bugün ise bu tarih onaylandı. Take Us Back adı altında yayınlanacak olan final bölümü, bizlerle 26 Mart 2019 tarihinde buluşacak. Şimdilik ek bir bilgi bulunmuyor ama çıkış tarihi yaklaştıkça, hem yeni bir bir fragman yayınlanacak hem de olası önemli bilgiler bizlerle paylaşılacak.

Öte yandan, final bölümünün yayınlanma tarihine ek olarak, The Walking Dead: The Final Season bölümü için kutulu sürümün duyurusu da yapıldı. Take Us Back bölümüyle aynı gün PlayStation 4, Switch ve Xbox One için satışa sunulacak olan kutulu sürümün tasarımına da aşağıdan bakabilirsiniz.