Twitch Prime Aboneleri için CoD: Black Ops 4 İçerikleri Geldi

Eğer Twitch Prime abonesi bir PlayStation 4 kullanıcısı iseniz, bugünden itibaren Call of Duty: Black Ops 4 için özel eşyalar elinizin altında demektir. Activision, Call of Duty: Black Ops 4 için Twitch ile özel bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

2017 yılının Aralık ayında açıklama yapmış olan Activision, Twitch ile ortalık anlaşması imzaladığını duyurmuştu. Call of Duty: WWII için yapılmış olan bu anlaşma neticesinde, 2018 yılının ilk birkaç ayında, Twitch Prime abonelerine Rare Supply Drop ve Epic Supply Drop verilmesinin yanı sıra Epic veya Heroic eşya kazanma şanslarını da önemli ölçüde artırmıştı.

Bugün ise Activision, Twitch ile yeni bir ortaklık anlaşması yaptığını duyurdu. Bu seferki anlaşma ise tahmin edebileceğiniz üzere Call of Duty: Black Ops 4 ile alakalı. Sadece Twitch Prime abonelerinin yararlanabileceği bu anlaşma kapsamında, oyuna Twitch Prime Customization Bundle içeriği geldi. İçerikte mor renkte Rare bir kıyafet, mor bir silah kamuflajı ve mor renk paraşüt ve mor renk Wingsuit bulunan Jump Pack var. Jump Pack'te ayrıca Specialist temalı birçok karakter tepkisinin de bulunduğunu söylemeden geçmeyelim.

Peki bu Twitch Prime Customization Bundle içeriğinden nasıl yararlanacaksınız? Yapmanız gereken şey gayet kolay. Twitch Prime hesabınızla Call of Duty ilişkilendirmeniz ve akabinde de oyuna girmeniz lazım. Öncelikli olarak PlayStation 4 kullanıcılarına sunulmuş olan bu içerik, yakın bir zamanda da Xbox One ve PC kullanıcılarına sunulacak.

Loot up.



Link your Twitch Prime account to unlock the Customization Bundle. Available now on PS4, other platforms to follow.

CLAIM NOW: https://t.co/c3v49qy7i5 pic.twitter.com/TZVUYsEDt5