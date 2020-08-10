Ailesinin 20 Bin Dolarlık Birikimini Twitch Yayıncılarına Dağıttı

Amerika'daki pek çok aile COVID-19 etkileriyle geçinebilmek için mücadele ediyor. Özellikle bir ebeveyn, yıllarca biriktirdiği parasını neredeyse bir gecede kaybetmenin duygusunu yaşıyor: Oğlu, Twitch yayıncılarına gizlice 20 bin dolar bağışladı.

Oğlunun kimliğini korumak için anonim kalmaya karar veren söz konusu ABD'li anne, banka kartından 19 bin 870 dolar tahsil edildiğini ve Tfue, Gorb ve Ewokttv gibi popüler Twitch yayıncılarına bağış yapıldığını fark etti. Anne kayıp paranın çoğunu geri alabilse de Twitch'e sitem ediyor.

Twitch yayıncılarına 20 bin dolar bağış

20 bin dolarını sadece 17 günde Twitch yayıncılarına kaptıran anne, Twitch ortağı Xsolla sayesinde çocuğun 14 ve 30 Haziran arasında bağış yaptığını öğrendi. Twitch yayıncılarına gönderilen 20 bin dolarını geri alabilen anne şunları söyledi:

"Paranın hesabıma geri verilmesi ve kabusun sona ermesine çok sevindim. Bu noktada birkaç yüz dolar için ve yaptığım şeyi aldığım için mutluyum ve aradaki farkın peşine düşmeyeceğim"

Mağdur anne hem Twitch CEO'su Emmett Shear'a hem de Amazon'un hukuk ekibine posta göndermesine rağmen hiç kimsenin sorularına yanıt vermediğini ancak çevrimiçi bir form gönderdikten sonra oğlunun Twitch hesabındaki tüm işlem bilgilerinin kapandığını söylüyor.

Peki ya siz Twitch yayıncılarına 17 günde 20 bin dolar bağış atan bu çocuk hakkında ne düşüyorsunuz?