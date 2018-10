Twitter, Beğen Butonunu Kaldırmayı Planlıyor

Kalp şeklindeki 'Beğen' butonu, Twitter’da 2015 yılından bu yana kullanılıyordu ve kullanıcıların daha sonra ulaşmak istedikleri tweet'leri kolayca bulabilmesini sağlıyordu. Tweet’ler için 'Yer imleri' gibi işlev gören ve başkaları tarafından onaylanma anlamına gelen bu buton aslında kullanıcılar tarafından sevilmişti.

Ancak Twitter CEO’su Jack Dorsey geçen hafta katıldığı bir etkinlikte, kalp şeklindeki bu butonun çok benimsenmediğini ve yakında kaldırılacağını söyledi. Dorsey ayrıca, kullanıcıların daha sonra ulaşmak istedikleri tweet'leri kolayca bulabilmesini sağlayan 'Beğen' butonunun yerine, 'Yer İmleri' özelliğinin getirileceğini ifade etti.

Twitter İletişim Ekibi'nden yapılan açıklamada da "Bir süredir söylediğimiz gibi, 'Beğen' butonu da dahil olmak üzere sağlıklı bir diyalog sağlamak için hizmetimizle ilgili her şeyi gözden geçiriyoruz. Daha çalışmanın ilk aşamalarındayız ve şu anda paylaşma planımız yok." ifadelerine yer verildi.

As we've been saying for a while, we are rethinking everything about the service to ensure we are incentivizing healthy conversation, that includes the like button. We are in the early stages of the work and have no plans to share right now. https://t.co/k5uPe5j4CW