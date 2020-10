Twitter'a Birdwatch İsimli Yeni Özellik Geliyor

Twitter yanlış bilgileri ortadan kaldırmak için Birdwatch özelliğini test ediyor. İşte Twitter'a gelecek olan Birdwatch özelliği hakkında bilinmesi gerekenler.

Milyonlarca kullanıcıya hizmet veren ve son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliği Birdwatch ortaya çıktı.

Twitter, kullanıcıların yanlış bilgilendirmeyi önlemek için tweetlere notlar eklemelerine olanak tanıyan yeni bir özellik geliştiriyor. Bu özelliğin adının Birdwatch olacağı söyleniyor. Birdwatch özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmezliğini koruyor.

MORE INFO about Twitter’s ‘Birdwatch’ feature spotted.



Looks like it allows you to attach notes to a tweet.



May allow you to create public and private notes. pic.twitter.com/GNGEg2AmwT