Twitter CEO'su İçerik Yönetimine Dair İfade Verecek

ABD'de Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Twitter CEO'sunu ifade vermeye davet etti. Bu daveti kabul eden ve Twitter'ın içerik yönetimi hakkında kongrede ifade verecek olan CEO, platformunu savunacak.

Son dönemlerde Twitter üzerinde ABD içerisindeki muhafazakar seslerin susturulduğunu ve bunun kasıtlı yapıldığını savunan Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ifade vermesi için davetiye paylaştı. Bu daveti kabul etmek zorunda kalan CEO, Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde soruları yanıtlayacak.

Geçtiğimiz yıl aşırı sağcı hesapları askıya alan ve pek çok sağcı tweet'i engelleyen Twitter'ın bu konuda açıklamalarda bulunması bekleniyor. Şirketin kullandığı içerik yönetimi ve algoritmalar hakkında soruları yanıtlayacak olan CEO Dorsey, Twitter üzerindeki iddiaları yalanlayacak.

5 Eylül tarihinde kongreye ifade verecek olan CEO Dorsey'in yanıtları değerlendirilecek ve bunun sonucunda şirket politikalarının gözden geçirilmesi istenecek. Eğer McCarthy'nin savunduğu durumlar kongre tarafından kabul edilirse, sosyal medya şirketini zor günler bekliyor diyebiliriz.