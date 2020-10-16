Twitter çöktü mü? Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter'a erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar Twitter'a giriş yaptıklarında teknik bir sorun var mesajı ile karşılaşmaktalar. Twitter neden açılmıyor?

Dünya gündemini takip etmek gibi amaçlarla kullanılan popüler sosyal medya platformunu ziyaret etmek isteyen sosyal medya kullanıcıları, gece saat 01.00'den itibaren erişim sorunu yaşamaya başladı. Twitter çöktü mü?

Twitter Çöktü Mü? Twitter Neden Açılmıyor?

Türkiye’de milyonlarca aktif kullanıcısı olan Twitter'a erişim sağlanamıyor. Twitter'ın sunucularında bir sorun yaşanmakta. Kullanıcılar mobil cihazları üzerinde Twitter'a giriş yaptıklarında Tweetler şu anda alınamıyor hatası ile karşılaşmakta ve tweetlere erişim sağlayamamakta. Twitter'daki keşfet alanına da erişim şu an için sağlanamıyor.

Şu an Twitter'ın sunucularında bir arıza mevcut ve bu arızanın kısa süre içerisinde çözüleceği söylenmekte. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter şu an hizmet vermiyor. Twitter'a giriş yapmaya çalıştığımızda "Bir hata oluştu" mesajı ile karşılaşmaktayız.

Sunucu durumlarını anlık olarak paylaşan downdetector'da Twitter'ın çöktüğü görülmekte. Kullanıcılar diğer sosyal medya platformları üzerinden sürekli Twitter'ın çöktüğünü paylaşmakta. Sorunun kısa süre içerisinde çözüleceğini tahmin etmekteyiz.

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