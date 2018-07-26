Twitter'dan SGK'ya Ulaşıp Emekli Oldu

Emekli olmak için 7 aydır sıra bekleyen bir vatandaşın oğlu dayanamayıp Twitter üzerinden SGK'yla iletişime geçti. Sosyal medyadaki şikayetlere önem veren SGK da Mehmet Yılmaz isimli vatandaşı 32 saat sonra emekli yaptı.

Emeklilik için gereken yaş ve prim süresi şartlarını dolduran Mehmet Yılmaz, tam yedi aydır emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu ile iletişime geçiyordu. Fakat bir türlü emekli olamayan Yılmaz'ın oğlu Mesut Yılmaz, Twitter üzerinden SGK'yı etiketlediği bir tweet paylaştı. Bu tweet'i göz ardı etmeyen SGK da gerekli işlemleri yaptı.

Tweet'inde babasının sicil numarasıyla başkasını emekli edildiğini ve bundan dolayı da babasının emekli olamadığını dile getiren Mesut Yılmaz, Ankara'daki Emekli Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gerekli yazıyı yazdığını ancak buna rağmen SGK'nın babası Mustafa Yılmaz'ı emekliye ayırmadığını söyledi.

Türkiye'nin İlk 'Twitter Emeklisi'

Twitter'daki bu şikayetin çözülmesi için harekete geçen SGK, aylardır bekleyen Mehmet Yılmaz'ın emekli olduğunu müjdeledi. SGK, Mesut Yılmaz'ın tweet'ine şu şekilde yanıt verdi: “Merhabalar Mesut Bey, sosyal medyada babanız için yazdığınız talep üzerine emeklilik işlemi başlatıldı ve babanız bugün itibariyle emekli olmuştur. Hayırlı olsun”

Ayrıca Mehmet Yılmaz 'İlk Twitter emeklisi' olarak kayıtlara geçti. Bundan sonra SGK'nın Twitter hesabına bu tarz şikayetler gelecek mi, zamanla göreceğiz.