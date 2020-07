Twitter DM Özelliği Daha Kullanışlı Hale Geldi

Tüm dünyada oldukça popüler olan sosyal medya platformu Twitter'ın web tarayıcısı sürümünde kullanıcıların hoşuna gidecek bir yenilik eklendi. Yeni gelen güncelleme ile birlikte Twitter DM özelliği daha kullanışlı oldu. Twitter'a yeni eklenen özellik ile ilgili detaylar haberimizde.

Dün gece Bitcoin dolandırıcılığı yapılan Twitter'ın web tarayıcısı sürümünde kullanıcılar ile mesajlaşmak için ayrı bir bölüm yer alıyordu. Dolayısıyla ana sayfada gezinirken pratik bir şekilde sohbet penceresine bakabilmek ve mesajlaşmak pek mümkün olmuyordu ve bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkiliyordu.

Web tarayıcısı sürümüne sohbet penceresi ekleyen Twitter, kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkileyen bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Twitter'ın sosyal medya platformuna eklediği sohbet penceresi, Facebook ve LinkedIn'de yer alan sohbet arayüzüne oldukça benziyor.

Jane Manchun Wong, Nisan ayında tersine mühendislik yöntemi ile Twitter'ın web tarayıcısı sürümü için sohbet penceresi üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Söz konusu sohbet penceeresi ekranın sağ alt köşesinde yer alıyor. Kullanıcılar hızlı ve pratik bir şekilde sohbet penceresine erişebiliyor ve sohbet edebiliyor.

Keep the Tweets flowing and the conversations going, without switching between other tabs and the Messages tab.



On the desktop version of https://t.co/fuPJa36kt0, you can now access your DMs at the bottom right of your screen when you’re not on the Messages tab. https://t.co/6wnFWVfSye