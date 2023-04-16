Twitter Hayat Kurtaran Hesapları Kapatıyor! Peki, Neden?

Twitter, tüm sosyal medya platformları içerisinde anlık etkileşimin en yüksek olduğu platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Yakın zamanda deprem felaketi sırasında deneyimlediğimiz bu durum, belki de binlerce canımızın kurtulmasına yardımcı olmuştu.

Ancak firmanın yeni aldığı kararlar, platform üzerinde hayat kurtaran uyarılarda bulunan bazı otomatikleştirilmiş hesapların engellenmesine sebep oldu. Bunların en başında otomatik uyarı sistemleri geliyor.

Tsunami Uyarı Sistemleri Engellendi

⛔@Twitter is now limiting automated tweets and as a result, this account can no longer post all #Tsunami Warnings, Advisories, Watches, and Information Statements as they are issued. We will make every effort to continue manual posts 🧵(1/5) pic.twitter.com/3ZWN33gn0a — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) April 15, 2023

Kandilli Rasathanesi ve benzeri birçok resmi kuruluş, otomatikleştirilmiş olarak bazı doğal felaketleri önceden haber veriyor. ABD'de sıkça yaşanan tsunamilere karşı oluşturulan Ulusal Hava Durumu Servisi hesaplarının kısıtlanacağı bilgisi, gündeme bomba gibi düştü.

Buna göre otomatikleştirilmiş hesaplara karşı sert bir tavır alan Twitter, işletmelerden yıllık 1200 dolara kadar varan doğrulama ücretlerini talep etti. Bu talebi karşılamayan hesapların ise engelleneceği söylendi. Engellenen hesaplar arasında ABD Ulusa Hava Durumu Servisi Tsunami Alarmı, New York ve San Francisco'da toplu ulaşım hakkında bilgi veren MTA ve BART hesapları yer alıyor.

Öte yandan kullanıcıların oldukça büyük bir zevkle takip ettiği ve saatlik olarak tavşan fotoğrafları paylaşan @rabbiteveryhour ile Steam'in sunucu durumu bilgisini paylaşan @SteamStatus hesapları da engellendi.

Twitter'ın ücret politikası konusunda bağımsız API geliştiricilere karşı oldukça sert bir tavır alması, topluluktan oldukça büyük tepkiler aldı. Henüz Türkiye'de etkilenen hesapları tespit edemedik. Daha fazla bilgi için haberimizi takip etmeye devam edebilirsiniz.