Twitter Hayat Kurtaran Hesapları Kapatıyor! Peki, Neden?

Twitter, tüm sosyal medya platformları içerisinde anlık etkileşimin en yüksek olduğu platformlardan biri olarak öne çıkıyor. Yakın zamanda deprem felaketi sırasında deneyimlediğimiz bu durum, belki de binlerce canımızın kurtulmasına yardımcı olmuştu.

Ancak firmanın yeni aldığı kararlar, platform üzerinde hayat kurtaran uyarılarda bulunan bazı otomatikleştirilmiş hesapların engellenmesine sebep oldu. Bunların en başında otomatik uyarı sistemleri geliyor.

⛔@Twitter is now limiting automated tweets and as a result, this account can no longer post all #Tsunami Warnings, Advisories, Watches, and Information Statements as they are issued. We will make every effort to continue manual posts 🧵(1/5) pic.twitter.com/3ZWN33gn0a