Twitter'ın Yeni Özelliğini Çok Seveceksiniz

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter, kullanıcıların bir hayli hoşlarına gidecek bir özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor. Twitter'ın Bookmarks özelliği ile birlikte kullanıcılar istedikleri tweeti kaydedebilecek.

Twitter'da gördüğünüz ve kaybetmek istemediğiniz bir tweeti ne yaparsınız? Cevap basit: Beğenirsiniz. Karşılaştığımız tweetleri tekrar görmek için illa beğenmek zorunda oluşumuz, açıkçası biraz sinir bozucu.

Twitter, kullanıcılardan gelen şikayetleri göz önüne almış olacak ki tweetlerin beğenilerek kaydedilmesi yerine direkt kaydedilebilmesini sağlayan Bookmark özelliğini duyurdu.

İlk olarak geçen günlerde duyduğumuz ancak somut bir şekilde göremediğimiz özelliğin detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Twitter’ın ürün tasarımcılarından Tina Koyama, Bookmarks adı verilen yeni özelliği tanıttı. İşlevsellik bakımından kullanımı yaygın olan yer imlerine benzeyen özellik, ilk olarak Ekim ayında Twitter Ürün Başkanı Keith Coleman tarafından gündeme getirilmişti.

Koyama, insanların yer imlerine kaydettikleri tweetlerin kendilerine özel olmasını istediğini söylerken, bu özelliğin kullanıcılar tarafından en sık talep edilen özelliklerden biri olduğunun altını çizdi.

Bundan sonra, kaybetmek istemeyeceğiniz bir tweetle karşılaştığınızda yapmanız gereken tek şey, tweetin köşesindeki butona dokunulduğunda açılan menüde “Yer imlerine ekle” seçeneğine basmak olacak. Ardından kaydettiğiniz tweete istediğiniz zaman kolayca ulaşabilirsiniz.

Bununla birlikte, Twitter'ın yeni özelliği Bookmarks'ın ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor, ancak yakın zamanda şirketin bu özelliği devreye sokacağını tahmin ediyoruz.