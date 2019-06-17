Twitter, Mac İçin Masaüstü Uygulamasını Diriltti

Hatırlayacağınız üzere bundan kısa bir süre önce Twitter, Apple'ın Mac kullanan modelleri için masaüstü uygulamasını kaldırmıştı. Ancak yeni gelen haberler, şirketin bu konuda büyük bir pişmanlık yaşadığını gösteriyor. İşte konu ile ilgili detaylarımız.

Apple şirketi, kısa bir zaman önce tanıtılan macOS Catalina’ya son derece güveniyor. Twitter'da, muhtemelen bu sisteme güvendiği için Twitter masaüstü uygulamasını Mac için yeniden açtı. Bu seferki uygulamada; klavye kısayolları, masaüstü bildirimleri, çoklu bildirimler gibi çeşitli ek özellikler de bulunuyor. Ayrıca Twitter, mac için karanlık seçeneğini de getirdi.

Twitter, Mac için daha büyük gizlilik alacak

Twitter 2018 yılında Apple tarafından birçok kez gerekli gizliliği sağlamaması nedeniyle eleştirilmişti. Twitter, bunlara genellikle sert bir şekilde karşılık verdi ve son olarak tüm Mac cihazlarından Twitter uygulamaları çekildi.

Twitter ve Apple arasında devam eden görüşmeler sonucunda, Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın gizlilik sözü verdiği ifade ediliyor. Muhtemelen mac için Twitter uygulaması, önemli bazı engelleme sistemleri kuracak.

Peki sizce de Twitter uygulaması, mac için gerekli gizliliği sağlayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.