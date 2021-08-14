Twitter Mavi Tik Başvuru Süreci ile İlgili Yeni Karar Aldı

Twitter mavi tik başvuru ile ilgili kullanıcıları yakından ilgilendiren bir karar aldı. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformunda mavi tik onay sürecini geçici süreliğine devre dışı bırakıldı. Peki, Twitter hesap doğrulama neden kapatıldı? Konuya dair tüm detaylar haberimizde.

Twitter, bu yıl içerisinde kullanıcıların bir hesabın onaylanmış olduğunu gösteren mavi tik simgesini alması hesap doğrulama başvurularını açmıştı ancak sosyal medya platformuna yapılan başvurular beklenen de fazla olduğu için platform, geçtiğimiz aylarda kısa bir süreliğine başvuruları devre dışı brakmıştı.

Twitter Mavi Tik Başvuru Ne Zaman Açılacak?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Twitter, mavi tik onay sürecini yeniden geçici süreliğine devre dışı bırakma kararı aldı. Twitter mavi tik başvuru sürecinin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeniden açılacağı belirtildi. Sosyal medya platformu, Twitter Verified hesabından paylaştığı tweette şu ifadelere yer verildi:

"Kullanıma sunduğumuz doğrulama sistemini başvuru ve inceleme sürecinde iyileştirmeler yapabilmemiz için geçici olarak duraklattık. Doğrulama onayı almayı bekleyen kullanıcılar için bunun hayal kırıklığı olabileceğinin farkındayız. İşleri yoluna koymak istiyoruz. Sabrınız için teşekkür ederiz."

Conspirador Norteno isimli bir Twitter kullanıcısı, temmuz ayında mavi tik sistemi ile ilgili oldukça ilginç bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı. Kullanıcı, bot olarak isimlendirilen sahte hesapların mavi tik aldığını ileri sürmüştü ve hesapların ekran görüntülerini paylaşmıştı.

Twitter'ın onay sürecini geçici süreliğine devre dışı bırakmasının sebebi bot hesaplarına yanlışlıkla mavi tik verilmesi olabilir. Görünüşe göre şirket, böyle bir hatanın yeniden tekrarlanmaması için sistem üzerinde bazı iyileştirmeler yapacak.

Twitter Mavi Tik Simgesini Kimler Alabilir?

Devlet Kurumu

Şirketler, markalar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar

Haber kuruluşları ve gazeteciler

Eğlence

Spor ve e-spor

Aktivistler, organizatörler ve etkili diğer kişiler

Twitter Mavi Tik Almak Gereken Şartlar Neler?