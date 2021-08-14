Twitter Mavi Tik Başvuru Süreci ile İlgili Yeni Karar Aldı
Twitter mavi tik başvuru yeniden devre dışı bırakıldı. Peki, sosyal medya platformu, mavi tik onay sürecini neden durdurdu? İşte alınan karara dair detaylar!
Twitter mavi tik başvuru ile ilgili kullanıcıları yakından ilgilendiren bir karar aldı. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya platformunda mavi tik onay sürecini geçici süreliğine devre dışı bırakıldı. Peki, Twitter hesap doğrulama neden kapatıldı? Konuya dair tüm detaylar haberimizde.
Twitter, bu yıl içerisinde kullanıcıların bir hesabın onaylanmış olduğunu gösteren mavi tik simgesini alması hesap doğrulama başvurularını açmıştı ancak sosyal medya platformuna yapılan başvurular beklenen de fazla olduğu için platform, geçtiğimiz aylarda kısa bir süreliğine başvuruları devre dışı brakmıştı.
Twitter Yanlış Bilgi Yayılımını Önlemek İçin Yeni Adım Atıyor
Twitter, yanlış bilgi yayılımının önüne geçebilmek ve sosyal medya kullanıcılarına daha çok doğru bilgiler sunabilmek için The Associated Press ve Reuters ile iş birliğine gidiyor.
Twitter Mavi Tik Başvuru Ne Zaman Açılacak?
Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Twitter, mavi tik onay sürecini yeniden geçici süreliğine devre dışı bırakma kararı aldı. Twitter mavi tik başvuru sürecinin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeniden açılacağı belirtildi. Sosyal medya platformu, Twitter Verified hesabından paylaştığı tweette şu ifadelere yer verildi:
"Kullanıma sunduğumuz doğrulama sistemini başvuru ve inceleme sürecinde iyileştirmeler yapabilmemiz için geçici olarak duraklattık. Doğrulama onayı almayı bekleyen kullanıcılar için bunun hayal kırıklığı olabileceğinin farkındayız. İşleri yoluna koymak istiyoruz. Sabrınız için teşekkür ederiz."
Conspirador Norteno isimli bir Twitter kullanıcısı, temmuz ayında mavi tik sistemi ile ilgili oldukça ilginç bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı. Kullanıcı, bot olarak isimlendirilen sahte hesapların mavi tik aldığını ileri sürmüştü ve hesapların ekran görüntülerini paylaşmıştı.
Twitter'ın onay sürecini geçici süreliğine devre dışı bırakmasının sebebi bot hesaplarına yanlışlıkla mavi tik verilmesi olabilir. Görünüşe göre şirket, böyle bir hatanın yeniden tekrarlanmaması için sistem üzerinde bazı iyileştirmeler yapacak.
Twitter Mavi Tik Simgesini Kimler Alabilir?
- Devlet Kurumu
- Şirketler, markalar ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar
- Haber kuruluşları ve gazeteciler
- Eğlence
- Spor ve e-spor
- Aktivistler, organizatörler ve etkili diğer kişiler
Twitter Mavi Tik Almak Gereken Şartlar Neler?
- Hesabını doğrulamak için bir web sitesi kullanıyorsanız bu web sitesi, doğrulanmış bir kuruluşun web sitesi olmalıdır. Web sitesinde ayrıca adınıza ve Twitter hesabınıza yer verilmelidir.
- Herhangi bir şirket / marka / kuruluş ya da etkili bir kişi olarak başvuranların takipçi sayısı, aynı bölgede yer alan aktif hesapların takipçi sayısı sıralamasına göre ilk %0,05'te yer almalıdır.
- Gazetecilerin Twitter hesabı, çalıştığı kuruluşa bağlantı içermelidir. Bağlantı verilen kuruluşun da doğrulanmış bir kuruluş olması gerekiyor.
- Gazeteciler, hesabına kuruluşun resmi sitesinde kendilerinin isminin geçtiği içeriklere bağlantı vermelidir. Bağımsız ya da serbest çalışan gazeteciler, başvurudan önceki 6 ay içinde doğrulanmış 3 içeriğe bağlantı sağlamalıdır.
YORUMLAR