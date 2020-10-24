Twitter Reklam Yöneticisi İçin Yeni Bir Özellik Geldi!

Kullanım oranında her geçen gün belirli bir miktarda artış meydana gelen sosyal medya platformlarından Twitter, sosyal medya uygulamasında ürününün veya hizmetinin reklamını göstermek isteyen insan sayısının ne kadar büyük olduğunun farkında olarak yeni bir özellik daha getirdi. Twitter reklam yöneticisi için getirdiği özellikle reklamverenlere büyük bir kolaylık sunmayı ve onlara daha iyi bir reklam oluşturma imkanı vermeyi amaçlıyor.

Twitter Reklam Yöneticisi İçin Ne Özelliği Geldi?

Twitter reklam yöneticisi için küçük ama internet kullanıcılarını büyük bir zahmetten kurtaracak yeni bir özellik getirdi. Twitter'ın reklam oluşturma hizmeti, sosyal medya uygulamasında hesabı bulunan kullanıcılara zaten halihazırda basit ve harika araçlar sunuyordu. Hizmet, işletme sahiplerinin düzenli olarak kullandığı ve henüz keşfetmemiş olduğu çeşitli özelliklere sahipti. Ürün veya hizmet satışı yapan kişi veya işletmeler, ürün veya hizmetlerinin sponsorlu gönderisini paylaşarak ürününün veya hizmetinin satışını arttırabiliyordu.

Kullanıcılara reklam kampanyasının etkileşim oranına ilişkin derinlemesine bilgi sağlayan bir Analytics sekmesi de sunan hizmet son güncelleme ile kullanıcılara ön izleme seçeneği sunmaya başladı. Sponsorlu gönderi paylaşarak Twitter kullanıcılarına ulaşmak isteyen işletmeler veya kişiler yeni özellikle birlikte sponsorlu tweetlerin nasıl göründüğüne dair eş zamanlı olarak ön izleme fırsatına sahip oldu.

Ön izleme özelliği eş zamanlı olarak çalışıyor. Kullanıcı tweette herhangi bir değişiklik yaptığında otomatik olarak sağ tarafta yer alan ön izleme bölümü de güncelleniyor. Hedef kitlesine reklamlarla ulaşmak isteyen kişiler bu güncellemenin getirdiği özellikle beraber tweetin hem masaüstü hem de mobilde nasıl göründüğünü aynı anda öğrenme olanağına sahip olacak. Reklamverenlere oluşturulan reklamların diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından nasıl görüneceği öğrenme fırsatı veren bu özellik, Twitter kullanıcılarına göre çok etkileyici tweetler hazırlamasına yardımcı olabilir.

Bu özellikten ilk olarak sosyal medya platformlarına gelen yeni özellikleri paylaşan ve çoğu insanın güvenilir kaynaklar listesinin başında yer alan Matt Navarra bahsetmişti. Platforma gelen güncelleme ile Navarra tarafından duyurulan özellik kullanıma sunuldu. Ürünlerini, hizmetlerini veya markasını tanıtmak, kısa süre içerisinde hedef kitlesine ulaşma imkanı elde etmek isteyenler Twitter reklam yöneticisi için gelen özelliği şimdi kullanmaya başlayabilir.