Twitter, 'Yer İşaretleri' Özelliğini Duyurdu! Yer İşaretleri Nedir

Twitter akışınızdaki tüm içeriği okumak için yeteri kadar zamanınız yoksa, Twitter'ın Bookmarks (Yer İşaretleri) özelliği bu sorununuza çare olabilir. Sosyal medya devi, uzun bir süredir test edilen özelliğini, nihayet iOS ve Android başta olmak üzere diğer mobil platformlarda kullanıma sundu.

Twitter, kullanıcıların en büyük arzularından birini nihayet hayata geçirdi. Yer İşaretleri özelliği sayesinde, zamanla adeta çorbaya dönen akışınızda kaybolmayacaksınız. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artıracak bu özellik, tweetlerin ayıklanmasını ve daha sonra okumak için kaydedilmesini sağlıyor.

Facebook ve Instagram'daki 'Gönderiyi kaydet' özelliği ile aynı mantıkta çalışan Yer İşaretleri, takip ettiğiniz kişilerin tweetlerini paylaşmanızı da kolaylaştıracak.

Örneğin; bir tweet gördünüz ve onu kaybetmek istemiyorsunuz. Söz konusu tweet'i beğenme zorunluluğu olmadan onu Yer İşaretleri sekmesine kolayca ekleyebileceksiniz. Ayrıca yorum, retweet ve beğen butonlarının yanına eklenen açılır menü ile, bu tweeti istediğiniz birisine direkt mesaj gönderebilir veya başka platformlarda paylaşabilirsiniz.

Found something historic?

Don’t want to forget a joke?

Article that you want to read later?



Save the Tweet with Bookmarks, and come back to it whenever you want. Only you can see your Bookmarks. pic.twitter.com/fM2QLcOYNF