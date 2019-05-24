Uber Deniz Altına İndi: ScUber Yakında Faaliyete Geçiyor

Mobil uygulama üzerinden kullanılan ve genellikle karayolu tercih edilen Uber uygulaması, artık deniz altına doğru iniyor. Şirketin bundan kısa bir süre önce Avustralyalı turizm şirketleri ile masaya oturduğu ve farklı bir hizmet sunmak istediği zaten biliniyordu. Bugün ise konuyla ilgili detaylar geldi.

ScUber olarak adlandırılan bu hizmet sayesinde artık deniz altında taşımacılık yapılabilecek. Uber şirketi, yakın bir zamanda bu hizmetini diğer okyanus ülkelerinde de vermeye çalışacak. Özellikle de Avustralya ve Yeni Zelanda taraflarında bu hizmete büyük bir ihtiyaç duyuluyor.

Uber, turizm şirketleriyle ortaklık kurdu

Avusturya'da faaliyet gösteren ve oldukça büyük şirketler olarak bilinen Tourism ve Events Queensland, Uber ile ortak olma kararı aldı. Böylece denizaltı yolcu taşımacılığında şirket, belirsizlikten kurtulmuş oldu.

Uygulanacak olan bu hizmet kapsamında mesafe yerine tur sistemi kullanacak. Belirli noktalar arasında gidilen mesafeler tur olarak adlandırılacak ve her bir tur için 1000 dolar istenecek. Kişi başı olan bu ücret iki kişi olduğunda 2000 dolar olarak uygulanacak.

Şirket, mercan resiflerine olan saygısını gösterebilmek için buraların korunmasına harcanacak bütçe için 100.000 dolar ayırdı. ScUber, 27 Mayıs - 3 Haziran ​​arasında Heron Adası'nda; 9 - 18 Haziran ​​arasında da Port Douglas Bölgesinde hizmet verecek. Uber tarafından verilen bu hizmet hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.