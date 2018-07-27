Uber ile İlgili Önemli Açıklama: Yüzde 80 Bitti

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili Celil Anık, mobil uygulama üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber’in ülkedeki faaliyetlerinin yüzde 80’ler seviyesinde önlendiğini söyledi.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı sayesinde kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde tercih edilen Uber, taksicilerin işlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle birçok saldırıya maruz kalmıştı. Ancak İstanbul’daki taksicilerin Uber’e olan nefreti uygulamanın daha fazla kullanılmasını sağlamıştı.

Mayıs ayında Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nde gerçekleştirilen düzenleme ile taşıtını çeşitli korsan internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin, benzer faaliyetlere devam etmeleri halinde çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmalarına karar verilmişti. Söz konusu düzenleme de Türkiye’de Uber kullanımını derinden etkilemişti.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili Celil Anık, “Denetimlerle çok şey değişti, tamamen bir başı boşluk vardı. İsteyen istediğini yapıyordu. Artık bu iş bir düzen altına alındı. Ben yüzde 80'ler seviyesinde bu işin önlendiğini ifade ediyorum” dedi.

Vatandaşların Uber taşımacılığının yasal olmadığını bildiğini ancak onların da kaliteli hizmet alma beklentisinde olduğunu söyleyen Anık, şu ifadeleri kullandı:

“Kendi içimizde iç denetim ve eğitime önümüzdeki aylarda başlıyoruz. Genel davranış, müşteriye iyi davranma, yani kaliteli hizmet vermemiz lazım. Kendimize çeki düzen vermezsek biz müşteri memnuniyetini sağlayamazsak bu bizim aleyhimize olur. Elimizi taşın altına koyduk. Önümüzdeki 6 aylık süreçte Türkiye'de taksi konusunda çok şeyin değişeceğini iddia ediyorum"

Uber gibi mobil uygulama tabanlı bir sisteme geçilmesi gerektiğini vurgulayan Anık, “Büyük ve küçük şehirlerde akıllı telefon üzerinden taksi çağırma işlemine geçmemiz lazım. İstanbul'da 4 bin araçta bu sistem hayata geçti. İzmir olarak gerekli çalışmaları yaptık, biz de önünüzdeki günlerde bu sistemi hayata geçireceğiz” diyerek çalışmanın yakın zamanda tüm Türkiye’ye yayılacağını söyledi.