Uber, Otonom Araç İçin 1 Milyar Dolar Yatırım Aldı

Dünyanın en büyük taksi kiralama hizmeti olarak bilinen Uber ile ilgili son derece önemli bir gelişme yaşandı. Şirketin CEO'su Dara Khosrowshahi; bu akşam Japon SoftBank'ın Vizyon Fonundan, otomobil üreticisi Toyota ve otomotiv komponent tedarikçisi Denso'dan 1 milyar dolarlık yatırım aldığını duyurdu.

Yatırımın detayları; Toyota ve Denso’nun toplu olarak 667 milyon dolar, SoftBank’ın Vizyon Fonunun ise 333 milyon dolar katkı sağladığını gösteriyor. Anlaşma, Uber'in maliyesini yakından izleyenler için çok da sürpriz olmadı.

Bu yatırımı, Uber’e olan güven sağladı

Bu yatırım; birkaç yıl süren inişli çıkışlı araştırma ve geliştirme aşamasından sonra Japon finansal ve otomotiv endüstrilerinden UberATG'ye duyulan güvenin bir işaretidir. Daha geçen ay şirkete; 49 yaşındaki Elaine Herzberg'i işaret eden imalarda bulunulmuştu. Uber, otonom bir otomobilin karıştığı ilk ölümdeki suçlamalardan kaçındı ve hiçbirini kabul etmedi.

Otonom araç konusu şu an için otomotiv sektörünü en çok hareketlendiren problemlerden birisi. Üstelik bu alanda sadece Tesla yer almıyor. Apple gibi bir kuruluş bile otonom araçlarla uğraşıyorsa, bu iş ilerleyen yıllarda büyük bir rekabet meselesi haline gelebilir.

Uber için şu anda birinci öncelik, taksi sürücüleri olmadan Uber araçlarını sürebilmek. Türkiye gibi ülkelerde, bunu uygulamaya almaları için trafik sorununun tamamen ortadan kaldırılması gerekiyor. Örneğin İstanbul gibi trafiğin aşırı yoğun olduğu bölgelerde; otonom araçlar çok büyük hasarlara yol açabilir.

Sizce Uber’in bu hamleleri insanlığın bu en büyük problemlerinden birine çare olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.