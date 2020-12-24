Uber, Türkiye'de Yeniden Hizmet Verecek! Erişim Engeli Kaldırıldı

Bir süre önce Türkiye'de kapatılan Uber'in yeniden hizmet vermeye başlayacağı bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Uber Türkiye'ye geri dönüyor. Uber sözcüsü Türkiye ile ilgili açıklama yaptı. İşte yapılan açıklama.

Uber Türkiye'ye Geri Dönüyor. Uber Yeninden Hizmet Verecek

Yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'deki faaliyetlerine son veren Uber'e erişim engeli getirilmişti. İstinaf mahkemesi aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı buldu.

İstinaf mahkemesi kararı bozarak Uber’e erişim engelini kaldırdı. Uber Türkiye'de hizmet vermeye devam edecek. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber'in Türkiye'de hizmet vermeye başlayacağı aktarılıyor.

Uber sözcüsü tarafından konu ile alakalı resmi açıklama geldi. Hürriyet'in haberine göre Uber sözcüsü yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi Uber Taksi ile faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul'daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz."

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere çok yakında Uber üzerinden Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi çağırma hizmetleri yeniden verilecek. Kullanıcılar Uber uygulamasından taksi çağırma işlemini yapabilecek. Hemen aşağıdan Uber indir butonuna basarak Uber uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. Uber indir butonuna bastıktan hemen sonra indirme işleminin gerçekleşmesi için sayfaya yönlendirileceksiniz. Açılan sayfadan indirme işlemini yapabileceksiniz.

60'tan fazla ülkede ve 700'den fazla şehirde hizmet veren Uber, yeninden Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak.

Sizler yaklaşık 2 yıl aradan sonra Uber'in yeniden Türkiye'de faaliyete başlayacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Uber üzerinden taksi çağırmayı düşünüyor musunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi hem bizlerle hem de diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Neler Olmuştu? Uber Neden Engellenmişti?

Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği tarafından Uber'e erişimin engellenmesi için dava açılmıştı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, Uber'im haksız rekabet oluşturduğuna hükmetmişti ve uber.com'a erişimin engellenmesi kararını vermişt. Uber üzerinden Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi çağırma hizmeti ve erişim engeli gelmesi ile birlikte sonlanmıştı.