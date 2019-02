Ubisoft, 2020 Finansal Yılında Üç veya Dört Oyun Daha Yayınlayacak

Bu aralar Ubisoft tarafı hiç olmadığı kadar hareketli zamanlar geçiyor. Assassin's Creed Odyssey için bu ay yayınlanacak olan içeriklere ek olarak, bugün PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında resmi olarak satışa sunulmuş olan Far Cry: New Dawn ve önümüzdeki ay bizlerle olacak Tom Clancy's The Division 2, Fransız yayıncının gündemini epey meşgul ediyor. Ne var ki, 2020 finansal yılında satışa sunacağı tek oyun Tom Clancy's The Division 2 olmayacak. Yayınlanacak olan üç veya dört oyunun daha varlığından söz edildi.

Ubisoft, bugün finansal kazanımları üzerine bir konferans gerçekleştirdi. 2019 finansal yılının üçüncü çeyreği ile ilgili sonuçları açıklayan Fransız yayıncı, konferans sırasında 2020 finansal yılına da temas etti. Bu temas ise, bizleri heyecanlandıracak bir açıklamayı da beraberinde getirdi. Bildiğiniz gibi 2020 finansal yılı, 1 Nisan 2019 tarihinde başlayacak ve 31 Mart 2020 tarihinde sona erecek ve bu süre zarfında, üç veya dört AAA yapımın satışa sunulması planlanıyor.

Bu sene yeni bir Assassin's Creed oyunu çıkmayacağı için, serilerden bir tanesini eleyebiliriz. Bununla birlikte E3 2017 fuarında duyurulmuş ve uzun zamandır geliştirilme aşamasında olan Skull & Bones ve E3 2018 fuarında duyurulmuş olan Beyond Good & Evil 2, bahsi geçen üç veya dört oyundan ikisi olabilir. Ayrıca patenti yeni alınmış olan yeni Watch Dogs (ki muhtemelen Watch Dogs 3 olacak) da bir diğer ihtimal olabilir. Bakalım dördüncü oyun hangisi olacak? Yıllardan sonra yeni bir Splinter Cell oyunu görebilecek miyiz? Belki de yeni bir Tom Clancy's Ghost Recon oyunu için de geliştirme aşamasına geçilmiş olunabilir.