Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey'in Birinci Yılını Etkinliklerle Kutluyor

Assassin's Creed serisinin şimdilik son oyunu olan Assassin's Creed Odyssey, geçtiğimiz sene bu zamanlarda satışa sunulmuştu. Antik Yunan dönemini konu alan oyun, aynı zamanda Assassin's Creed Origins'in de devamı niteliğindeydi. Yayınlanan güncellemeler ile aydan aya zenginleşen Assassin's Creed Odyssey, bu ay son güncellemesini alacak. Yani Ubisoft oyuna olan desteğini artık kesiyor.

Assassin's Creed sayfası üzerinden bir paylaşımda bulunan Fransız yayıncı, birinci yılın şerefine Melaina isimli yeni bir binek hayvanı oyun içi mağaza üzerinden oyuncuların beğenisine sunacağını duyurdu. Söylenene göre bu atı aldığınızda karakteriniz gösterişli bir kahramana dönüşecekmiş. Artık ne kadar gösterişli olacağını yayınlandığında göreceğiz.

Bunun yanı sıra aynı paylaşımda 5 Ekim 2018 tarihinden bu yana topluluk tarafından gerçekleştirilen eylemlerin istatistikleri de yayınlandı. Buna göre Assassin's Creed Odyssey oyununda yirmi milyar düşman Hades ağabeyimizin yanına gönderilmiş. Toplamda altı yüz kırk beş saatten fazla zamanın harcandığı oyunda kırk sekiz milyon kadar resim çekilmiş. Diyalog seçimlerinde %68 oranında arkadaş canlısı bir tutum sergilenmişken, oyuncuların %66 kadarı dürüst olmayı tercih etmiş, %57 kadarı karakterine Tanrı olduğunu dile getirtmiş ve %71.5 kadarı da başka karakterler ile flört etmeyi tercih etmiş.

İlginç olabilecek diğer istatistikler ise Ikaros'un gözlerinden 1.25 milyon saat Antik Yunanistan gözlenmiş ve yüz yedi milyon silah parçalarına ayırılmış.

Son olarak, Ubisoft beş hafta sürecek devasa bir etkinlik de başlattı. Eğer oyunu oynarken elinizden kaçırdığınız bir paralı asker veya gemi varsa veya koleksiyonunuzu tamamlamayı istiyorsanız, bu etkinlik sizin için muazzam bir fırsat olacak. Her gün bir paralı asker veya bir gemi oyuna geri dönüş yapacak. Bir diğer deyişle, zamanında elinizden kaçmış olanı yakalamak için epey bir zamanınız olacak.

Çizelge ise şu şekilde:

1 Ekim 2019 - Abia the Shaded

2 Ekim 2019 - Occylos the Successor

3 Ekim 2019 - Polycaste the Jilted

4 Ekim 2019 - Edonos the Charging Bull

5 Ekim 2019 - Shapur the Unforgiving

6 Ekim 2019 - Perdix the Wayfarer

7 Ekim 2019 - Okaleia the Lotus Eater

8 Ekim 2019 - Delos

9 Ekim 2019 - Palaityros

10 Ekim 2019 - Old Neurus

11 Ekim 2019 - Piraeus

12 Ekim 2019 - Keta's Wrath

13 Ekim 2019 - Lakedaimonia

14 Ekim 2019 - Salaminia

15 Ekim 2019 - Ariathate the Winner

16 Ekim 2019 - Astarte the Swamp

17 Ekim 2019 - Aretos the Aid

18 Ekim 2019 - Harpina the Heavy-Hitter

19 Ekim 2019 - Testiklos the Nut

20 Ekim 2019 - Hygieia the Sword

21 Ekim 2019 - Laches the Eternal

22 Ekim 2019 - Black Wind

23 Ekim 2019 - The Tyrant

24 Ekim 2019 - Shadowed Nymph

25 Ekim 2019 - Hekate's Grace

26 Ekim 2019 - Glory of the Law

27 Ekim 2019 - Fly Ikaros

28 Ekim 2019 - Lakonia

29 Ekim 2019 - Iaeira the Overcomer

30 Ekim 2019 - Narkissos the Babbler

31 Ekim 2019 - Nanno the Abacus

1 Kasım 2019 - Nester the Great

2 Kasım 2019 - Thaleia the Talon-Hand

3 Kasım 2019 - Auxesia the Spawn of Chaos

4 Kasım 2019 - Damais the Not-So-Indifferent

Etkinlik sırasında tamamlayacağınız her günlük görev karşılığında on beş Orichalcum kazanacaksınız. Yani hafta başına yüz beş olacak. Ubisoft bu etkinliklerin Kasım ayında da devam edeceğini söylüyor.