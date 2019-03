Ubisoft, Bu Ayın Assassin's Creed Odyssey İçeriklerini Detaylandırdı

Bu ay Assassin's Creed Odyssey açısından oldukça hareketli bir ay olacak. Ekim ayından bu yana Ubisoft, her ay serinin güncel oyunu için yeni içerikler yayınlamaya devam ediyor. Mart ayı ise bunlara yenilerini ekleyecek. Fransız yayıncı, yayınladığı yeni video ile bu ayın içeriklerini detaylandırdı.

Listenin en başında ise Legacy of the First Blade içeriğinin üçüncü ve son bölümü var. Season Pass sahiplerinin ek bir ücret ödemeden şu anda erişim sağlayabilecekleri Bloodline için öncelikle ilk iki bölümü ve ana senaryodaki yedinci bölüm tamamlamış ve yirmi sekizinci seviyeye ulaşmış olmanız lazım. Oldukça zorlu bir çatışmanın sizleri bekleyeceği son bölümde, Tainted Ones grubunun kökünü kurutmak isteyenleri ortadan kaldırmanız gerekiyor.

19 Mart 2019 tarihinde, Abstergo Pack adı altında yeni bir içerik paketi yayınlanacak. Modern teknoloji görünümü kazandıracak olan bu paketin içeriğinde, yeni bir teçhizat seti, yeni bir binek hayvan ve yeni bir yaya ek olarak yeni bir gemi tasarımı, yeni bir gemi başı süsü ve yeni bir mürettebat teması çıkıyor. Aynı gün, Legendary Lieutenant Captain Octopus görünümü de geliyor.

26 Mart 2019 tarihinde, ana senaryo odaklı bölümlerin sunulduğu The Lost Tales of Greece için A Friend Worth Dying For geliyor. Eğer ana senaryonun beşinci bölümüne geldiyseniz, Skyros adasını bir ziyaret edin. Odyssey into the Past adı altında bulacağınız araştırma görevinde Barnabas, çeşitli yanılsamalar görmeye neden olan bir hastalığa yakalanacak. Bize gördüklerini anlatacak olan Barnabas, gördüklerinin ne anlama geldiğini ve gerçekçi bir yanları olup olmadığını öğrenmemizi isteyecek.

29 Mart 2019 tarihi ise Season Pass sahiplerinin ek bir ücret ödemeden sahip olabilmelerinin yanı sıra bağımsız olarak da satılacak olan Assassin's Creed III Remastered, çıkışını gerçekleştirecek. Yüksek çözünürlüklü kaplamalar, iyileştirilmiş modellemeler, 4K ve HDR desteğinin görsel anlamda gelişmenin yaşanacağı oyunda, aynı zamanda yenilenmiş olacak kullanıcı arayüzü ve ekonomi sistemi, çalıların arasına saklanıp da düşmanları ıslıkla çağırma ve çifte suikast gerçekleştirmek gibi oynanışa dair yenilikler de sağlanacak. Bunlara ek olarak Alexios, Bayek ve Aguilar kıyafetleri de Assassin's Creed III Remastered oyununda karşımıza çıkacaklar.

Assassin's Creed III Remastered aynı zamanda Switch için de satışa sunulacak. Ubisoft tarafından yapılan açıklama ile 21 Mayıs 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan Switch versiyonu, cihazın dokunmatik ekran arayüzü, Motion Control sistemi ve gerek elde taşınırken, gerekse de televizyona bağlıyken uyumluluğun sağlanabilmesi için ayrı ekran göstergesi adaptasyonu da Assassin's Creed III Remastered oyunun Switch versiyonunda bulunacak.

Son olarak, 14 - 21 Mart 2019 tarihleri arasında Myths and Legends adı altında yeni bir fotoğraf modu yarışması var. Dileyen herkesin katılımda bulunabileceği yarışma için Antik Yunanistan'ın mitleri ve efsaneleriyle ilgili fotoğraflar çekip, şuradan giriş yaptıktan sonra, Contest sekmesine giderek yüklemeniz gerekecek.