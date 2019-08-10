Ubisoft, GamesCom 2019'da Bizlere Sunacaklarını Açıkladı

Bu senenin GamesCom fuarına katılımda bulunacak olan büyük isimlerden bir tanesi de Fransız yayıncı olacak. Köln şehrindeki fuarın iyiden iyiye yaklaştığı şu günlerde, Ubisoft da katılımcılara neler sunacağını açıkladı.

GamesCom 2019 için son hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Fuar 20 - 24 Ağustos 2019 tarihleri arasında organize edilecek. Ancak bunun öncesinde 19 Ağustos 2019 Pazartesi günü TSİ 21:00 sıralarında gerçekleştirilecek olan özel bir canlı yayın da var. Sunuculuğu Geoff Keighley tarafından yapılacak olan bu özel yayında en az on beş yayıncı çeşitli duyurular yapacaklar. Bu isimlerin arasında Ubisoft da yer alıyor. Şimdilik ne gibi bir duyuru ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama fuarın geri kalanında bizlere nelerin sunulacağını biliyoruz.

İnternet sayfası üzerinden yeni bir fragman yayınlayan Fransız yayıncı, GamesCom 2019 katılımcılarına neler sunacağını gösterdi. Eğer fuara katılımda bulunabilecekseniz Hall 6.1 içindeki standa giderek Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint ve Roller Champions oyunlarının yanı sıra, Tom Clancy's Rainbow Six: Siege ile ilgili en güncel içerikleri deneyebileceksiniz.

Bunların yanı sıra canlı olarak Watch Dogs Legion, Just Dance 2020, Trials Rising ve Brawlhalla için de oynanış gösterimleri yapılacak. Bu gösterimleri Ubisoft Twitch kanalından izlemek mümkün olacak.