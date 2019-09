Ubisoft, Ghost Recon: Breakpoint Açık Beta Testini Erteledi

Bildiğiniz gibi Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint için bir kapalı beta testi düzenlenmişti. Oyunu ön-sipariş ile almış oyuncuların yanı sıra internet sayfası üzerinden kayıt yaptıranların arasından seçilenler katılımda bulunabilmişlerdi. Ancak Ubisoft geleneği sürdürerek bir de açık beta testinin duyurusunu yapmıştı.

İlk yapılan duyuru ile açık beta testinin 26 - 29 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılması planlanıyordu. Ne var ki bir aksilik yaşandı. Ghost Recon Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Ubisoft, açık beta testinin ertelendiğini duyurdu.

[UPDATE] We are currently investigating an issue that is impacting connection. Our teams are working on a solution and will continue to update you via this thread. We appreciate your patience.