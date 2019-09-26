Ubisoft, Ghost Recon: Breakpoint Açık Beta Testini Erteledi

Bildiğiniz gibi Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint için bir kapalı beta testi düzenlenmişti. Oyunu ön-sipariş ile almış oyuncuların yanı sıra internet sayfası üzerinden kayıt yaptıranların arasından seçilenler katılımda bulunabilmişlerdi. Ancak Ubisoft geleneği sürdürerek bir de açık beta testinin duyurusunu yapmıştı.

İlk yapılan duyuru ile açık beta testinin 26 - 29 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılması planlanıyordu. Ne var ki bir aksilik yaşandı. Ghost Recon Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Ubisoft, açık beta testinin ertelendiğini duyurdu.

[UPDATE] We are currently investigating an issue that is impacting connection. Our teams are working on a solution and will continue to update you via this thread. We appreciate your patience. — Ghost Recon (@GhostRecon) 26 Eylül 2019

Yarım saat önce yapılan bir diğer paylaşıma göre bağlantının kopmasına neden olan bir sorunun kaynağı araştırılıyormuş ve bir çözüm yolu üzerinde çalışılıyormuş. Bu nedenle de yeni başlangıç zamanı ile ilgili herhangi bir şey söylenmiyor ama söylenene göre fazla bir gecikme olmayacakmış.

Açık beta testine katılımda bulunanlar, kendilerine sunulacak olan altı farklı bölge genelindeli beş ana Operation Greenstone görevinin yanı sıra Auroa adı altındaki üç yan görevi oynama fırsatı bulacaklar. Ayrıca Faction görevleri de bulunacak ve size her bir bölge için iki olmak üzere gün başına on iki görev verilecek.

Becerilerini test etmek isteyen oyuncular için de üç farklı Drone bölgesinde zorlu mücadeleler olacak. Bu mücadeleler sırasında Murmurs, Aamons ve Behemoths olmak üzere farklı tipteki düşmanlar ile karşılaşacaksınız.

Son olarak, Ghost War adı altındaki PvP modunu da deneyebileceksiniz. Seçilebilir dört haritanın bulunacağı mod, elemeye dayalı bir oynanış sunacak.