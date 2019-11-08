Ubisoft, Ghost Recon: Breakpoint'in Yeni Güncellemesini Haftaya Yayınlayacak

Büyük umutlarla satışa sunulan Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint, Ubisoft için ticari bir başarısızlık oldu. Kötü gidişat halen devam ediyor ama geliştirici ekip bir kurtarma planı üzerinde çalışıldığını duyurmuştu. Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint kurtarma planının yeni detayları ortaya çıkıyor.

Planın ilk aşaması olarak, bildiğiniz gibi bu ay için iki ayrı güncelleme hazırlanıyor. Daha önceden yapılan açıklama ile ilkinin ay ortalarına doğru yayınlanacağını öğrenmiştik. Paylaşılan yeni detaylara göre de bu tarih 12 Kasım 2019 olarak belirlenmiş durumda. Güncellemenin tüm detayları paylaşılmış değil ama insansız hava aracı (drone) konuşlandırması, silahların atış hızı, gece görüş gözlüklerinin nişangahı engellemesi, görevin tamamlandığına dair bildirimler ve çok daha fazlasıyla ilgili sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

En sık geri dönüşün yapıldığı sorunların ortadan kaldırılacağı ve genel olarak daha fazla geliştirmenin yapılacağı diğer güncelleme ise ay sonunda yayınlanacak.

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint için üç haftada bir iki yeni Faction görevi yayınlanıyor. Bu bağlamda, sıradaki iki yeni görev 12 Kasım 2019 tarihindeki güncelleme ile oyuna eklenecek. Bu görevlerden bir tanesi A Deadly Trap, diğeri Whistleblower olacak. A Deadly Trap görevinde bir tür virüs Auroa adasını vuracak ve Erewhon üssünü tehlikeye sokacak. Göreviniz ise çiftlik ve müştemilatı hazırlayarak saldırıyı atlatmaya çalışmak olacak. Whistleblower görevinde ise Sentinel şirketinden sızdırılan ve kara listeye alınan isyancılara yardım edecek ve Outcast'lere ulaşmalarını sağlayacaksınız. Görevlerinizde başarılı olmanız durumunda, Battle Point'ler kazanacaksınız.