Ubisoft, Notre-Dame de Paris için 500,000 Euro Bağış Yapıyor

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Pazartesi günü, Fransız kültürünün ve dünya tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Notre-Dame Katedrali, tavan arasında başlayan yangın ile gündeme gelmişti. Çatının ahşap olmasından dolayı kısa sürede yayılan yangın, hem çatının hem de ana kulenin çökmesine neden olmuştu. Neyse ki katedrali bütünüyle sarmadan önce yangın durdurulabilmişti ama sekiz yüz elli yıllık eser büyük ölçüde zarar görmüştü.

Şu an Fransız hükümeti katedralin restorasyon ve yeniden inşası için elinden gelen bütün imkanları kullanıyor. Bunda tabii ki Ubisoft tarafından geliştirilmiş olan Assassin's Creed Unity büyük rol oynuyor. Bildiğiniz gibi Fransız devriminin konu alındığı oyunda, Notre-Dame Katedrali bire bir aynı olarak yer alıyor. Dolayısıyla da katedralin orijinaline uygun restorasyonu ve yeniden inşasında önemli bir yol gösterici olacak.

Bu arada, yaşanan felaket sonrasında dünya genelindeki birçok kişi Fransız halkına olan desteğini dile getirdiler ve ayrıca katedral için milyonlarca dolar da bağışta bulundular. İnternet sayfası üzerinden bir açıklama yapan Ubisoft da bağışta bulunan ünlü şirketlerin arasında yer alacak. Fransız yayıncı, Notre-Dame Katedrali için €500,000 (6,494,000 TL) oranında bir bağışta bulunacağını duyurdu.

Assassin's Creed Unity bir haftalığına ücretsiz oldu!

Eğer Assassin's Creed Unity oyununu henüz denemesiyseniz, Notre-Dame Katedrali ile ilgili felaket sonrasında Ubisoft oyunu bir haftalığına ücretsiz olarak sunma kararı aldı. 25 Nisan 2019 tarihinde sona erecek olan kampanya, ne yazık ki sadece PC platformunda geçerli. Oyunu Uplay üzerinden şimdi indirebilirsiniz. İndirdikten sonra da daimi olarak size ait olacak.