Ubisoft'tan Kafa Karıştıran PS5 Geriye Dönük Uyumluluk Açıklaması

Oyun sektörünün en önemli isimlerinden Sony, uzun bir zamandır PlayStation 4 oyunlarının büyük bir kısmının PlayStation 5'te de oynanabileceğini söylüyor. Şirket, kısa bir süre önce eski nesil oyun konsollarında halihazırda oynanabilen video oyunlarından hangilerinin PlayStation 5'te de oynanabileceğine dair bir liste yayımlamıştı ancak Ubisoft'un PS5 geriye dönük uyumluluk desteği ile ilgili yaptığı açıklama, oyuncuların kafasında birtakım soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.

Ubisoft'un Şaşırtan PS5 Geriye Dönük Uyumluluk Açıklaması

Ubisoft Connect'teki bir blog yazısına göre Ubisoft'un Xbox One'daki tüm video oyunları Xbox Series X ile geriye dönük uyumluluk desteğine sahip olacaktı ancak şu an eski nesil oyun konsolu PlayStation 4'te oyuncuların oynadığı video oyunlarının sekiz tanesi geriye dönük uyumluluk desteğine tabi olmadığından ötürü PlayStation 5'te oynanamayacaktı.

Ubisoft, PS5 geriye dönük uyumluluk ile ilgili yaptığı açıklamada eski nesil oyun konsollarında oynanabilen video oyunlarının çoğunun yeni nesil oyun konsolunda da oynanabileceğini söylemişti. Son açıklamalarla yeni nesil oyun konsollarında geriye dönük uyumluluk desteği sayesinde oynanamayacak PS4 oyunları oyuncuların PlayStation 5'e gelmesini beklediği video oyunlarından oluşuyordu. Yapılan açıklamada yer verilen video oyunları ise şunlardı:

• Assassin's Creed Syndicate

• Assassin's Creed Chronicles Triology Pack

• Assassin's Creed Chronicles India

• Assassin's Creed Chronicles China

• Assassin's Creed Chronicles Russia

• Risk

• Star Trek Bridge Crew

• Werewolves Within

• Space Junkies

TheVerge tarafından paylaşılan bilgilere göre Ubisoft geriye dönük uyumluluk desteğine sahip video oyunlarınının listelendiği blog yazısını yayımlandıktan bir süre sonra kaldırdı ve TheVerge'e yaptğı açıklamada listede bazı yanlışlıkların olabileceğini ve bu nedenle blog yazısının ve konu ile ilgili yapılan açıklamaların geri çekildiğini söyledi.

Ubisoft'un geriye dönük uyumluluk desteğine sahip video oyunları hakkında yaptığı açıklama, PS4'teki Ubisoft oyunlarını PlayStation 5'te oynamak isteyen oyuncuların kafasının karışmasına neden oldu. Ubisoft'un yeni nesil oyun konsollarında geriye dönük uyumluluk desteğine sahip video oyunlarından bazıları çapraz platform özelliğine sahip olacak. Oyuncular, aşağıda listenen video oyunlarının eski nesil oyun konsollarındaki kayıt dosyasını yeni nesil oyun konsollarına aynı şekilde aktarabilecek. Bu, oyuncuların PlayStation 4'te geldiği bölüme PlayStation 5'ten devam edebileceği anlamına geliyor.

• For Honor

• The Division 2

• The Crew 2

• Just Dance 2021

• Prince of Persia: The Sands of Time Remake