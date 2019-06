Ubisoft'un The Division Filmi Netflix'e Gelecek

Ubisoft’un aksiyon rol yapma oyunu The Division’ın filmini bekleyenler için müjdeli haber E3 2019 oyun fuarında geldi. Jake Gyllenhall, Jessica Chastain gibi ünlü isimlerin oynayacağı The Division filmi, popüler bir platformda izleyicilerle buluşacak.

E3 2019 oyun fuarının dikkat çeken isimlerinden biri olan Ubisoft, The Division’ın filmini bekleyenler için bombayı patlattı. Yakın zamanda vizyona girecek Örümcek Adam Uzakta filminde göreceğimiz Jake Gylenhall ile en iyi korku filmleri arasında gösterilen It’in ikinci filmi It Chapter Two’da karşımıza çıkacak Jessica Chastain’in de oynadığı, Deadpool 2’nin yönetmeni David Leitch’in imzasını taşıyan The Division filminin Netflix’de izleyicilerle buluşacağı bilgisi E3 2019 etkinliğinde paylaşıldı.

[Access Granted. Commencing Transmission]



Director @DavidMLeitch, @Jes_Chastain, and Jake Gyllenhaal are bringing Ubisoft’s The Division to Netflix. It’s the Tom Clancy high-stakes action you love, in the pandemic stricken Manhattan that offers no second chances. pic.twitter.com/cpi6JCp4EM