Uçaklarda Orta Koltukların Yapısı Yenileniyor

Dünyanın en hızlı ulaşım aracı olan uçaklar, yolcular tarafından konforlu olması istenen araçlar içerisinde yer alıyor. Ne yazık ki orta koltuklar için rahat olduğunu söylemek pek mümkün değil. Bir teknoloji şirketi bu durumu değiştirmek istiyor. İşte haberimizin detayları.

Günümüzde ulaşım problemini bitirmek ve daha konforlu bir yolculuk yaşamak isteyenler, genellikle uçakları tercih ediyor. Her ne kadar çok büyük kazalarla bu uçaklar anılsa bile yine de en iyi ulaşım aracı olmalarına engel olmuyor. Ayrıca uçakların konforlu olduğu bilgisine ek olarak orta koltukların biraz rahatsız edici boyutta olduğu ifade edilebilir.

Orta koltuklar daha rahat hale getirilecek

ABD'li bir teknoloji şirketi orta koltukların rahatlık problemini tamamen gidermek için yeni bir teknik geliştirdi. Bu tekniğe göre orta kısımda yer alan yolcular, çok daha konforlu ve geniş bir şekilde oturabilecekler.

İsmini vermek istemeyen bir havayolu şirketi, bu teknolojiyi ilk kullananlar içerisinde yer alacak. Kuruluş, kendi havayolu şirketine ait 50 uçakta bu orta koltuklardan yararlanacak. Böylece daha konforlu bir uçuş gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Günümüzde çok daha farklı ulaşım yöntemleri denenmeye çalışılırken, önemli bir bölümü başarısız oluyor. Mevcut koşullar değerlendirildiğinde, havayolunun en hızlı ve en konforlu olduğu ifade edilmekte birlikte aynı zamanda hem konfor hem de donanım açısından geliştirilmesi gerektiği söyleniyor. Peki sizce uçaklardaki orta koltuklar konforlu mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.