Uçan Kaykayı ile Manş Denizi'ni Geçmeyi Başardı!

Franky Zapata, jet motoruyla çalışan uçan kaykayı ile yaptığı ikinci denemesinde Manş Denizi’ni geçen ilk insan olmayı başardı. Fransa’dan İngiltere’ye deniz üzerinden süren yaklaşık 35 kilometrelik yolculuğunu dün sabah saatlerinde tamamladı.

Yaklaşık 15 metre yüksekliğine kadar havalanan Zapata'nın hızı ise yolculuğu süresince 177 kilometreyi buldu. Etrafında destek olmak için bekleyen helikopterlerle uçan Fransız mucit, Manş Denizi’nin ortalarında yakıt ikmali için bir platforma iniş yaptı. Zapata, yolculuğunu yaklaşık 22 dakikada tamamladı.

Zapata uçuş sonrası, “Son 5-6 kilometrede gerçekten eğlendim. Bunun tarihe geçecek bir olay olup olmayacağına karar verecek olan ben değilim. Bunu zaman gösterecek.” açıklamalarında bulundu.

Zapata’nın açıklamalarına göre uçuşu gerçekleştirirken en çok zorlayan durumlardan bir tanesi rüzgar olmuş. Zapata, rüzgarın aniden durmuş olması durumunda Flyboard Air’in üstünde durmanın özellikle de yüksek hızlardayken çok zor olacağını söylüyor. Rüzgar ters bir duruma neden olmasa bile denge sağlamanın vücudu oldukça zorlandığını da ekliyor.

Temmuzun sonlarında gerçekleştirdiği ilk denemesinde Zapata, Manş Denizi’ni geçmeye çalışırken yakıt ikmali için duracakken platformu tutturamayıp denize düştüğü için başarısız olmuştu. İkinci denemesinde amacını gerçekleştiren Zapata’nın Flyboard Air’i daha da geliştirmek için planları var. Ayrıca bunun yanında uçan arabalar üzerinde çalışmak da planları arasında yer alıyor.