Ücretsiz Quake 3 Fırsatını Kaçırmayın!

Geçtiğimiz hafta Quake ve Quake 2 oyunlarını ücetsiz olarak sunan Bethesda Softworks, bu kez Quake 3'ü ücretsiz sunuyor. Oyuncular, dönemin en başarılı FPS oyunlarından bir tanesi olan Quake 3'e ücretsiz olarak sahip olabilir. Peki, Quake 3'e ücretsiz olarak sahip olabilmek için ne yapmak gerekiyor? Ücretsiz Quake 3 fırsatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Bethesda Softworks, 7 - 9 Ağustos tarihleri arasında QuakeCon 2020 etkinliği gerçekleştirdi ve etkinlik sırasında ilk Quake oyununu ücretsiz dağıttı. Bathesda Softworks, QuakeCon 2020 etkinliği esnasında hayır kurumları için bağış kampanyası da başlatmıştı. Bethesda Softworks, etkinlik esnasında yapılan bağışlar 10.000 dolar'ı aşarsa Quake 2'yi de ücretsiz olarak sunacağını açıklamıştı.

Oyuncular, Quakecon 2020 etkinliğinde yer alan bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Bathesda Softworks tarafından gerçekleştirilen etkinlikte yapılan bağışlar 30 bin doları aştı. Bathesda, bağışlar 10 bin doları aştığı için Quake 2'yi ücretsiz sunmuştu. Bathesda Softworks, bu kez Quake 3 oyununu ücretsiz olarak sunuyor.

Ücretsiz Quake 3 Oyununa Nasıl Sahip Olunur?

Quake 3 oyununa ücretsiz olarak sahip olabilmeniz için Bathesda Launcher'a giriş yapmanız gerekiyor. Bethesda Launcher'a üyeliğiniz ile giriş yaptığınız takdirde Quake 3 kütüphanenize otomatik olarak eklenecektir. Quake 3 oyununa ücretsiz olarak sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmakta fayda var çünkü kampanya 21 Ağustos tarihinde sona erecek.