Uçuş Simülasyonu Flight Unlimited 2K16 Bir Süreliğine Ücretsiz Oldu

Micosoft'un daha önceden kendi mağazası üzerinde 42.50TL'ye satmakta olduğu Flight Unlimited 2K16 adlı uçak simulasyonu 3 gün süre boyunca ücretsiz oldu.

Çeşitli ülkelerin HD uydu görüntülerini de içerisinde barındırdığından dolayı gerçekçi olmayı başaran Flight Unlimited 2K16 aynı zamanda 4K kalitede kokpit görüntüleri de sunabiliyor. Çok çeşitli görevler yapabileceğiniz oyun 24 saatlik gündüz/gece ve hava değişimleri sonucunda beklenen gerçekçiliği oyunculara yansıtabiliyor.

14 farklı uçağa ve gelişmiş fizik öğelerine sahip olan oyunda uçaklarda bazen motor veya kanat problemleri de ortaya çıkarak gerçekçilik bir üst seviyeye taşınmış oluyor. Fakat oyundaki kamera kontrollerinin zor olması, grafik kalitesinin düşük olması gibi durumlar sonucunda Flight Unlimited 2K16 birçok incelemede oldukça düşük puanlar almış.

Uçuş simülasyonlarını seven veya hazır ücretsiz olmuşken alayım diyen oyuncular bu linkten oyunun Microsoft Store sayfasına giderek oyunu ücretsiz olarak alabilirler. Fakat oyundaki düşük grafik kalitesinden dolayı beklentilerinizi pek yüksek tutmamanızı tavsiye ederiz. Bu oyunu oynayabilmek için Windows 10 işletim sisteminin şart koşulduğunu da belirtelim.