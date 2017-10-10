Ülkelerin IQ Sıralaması Belli Oldu! Peki ya Türkiye?

Hiç 'en zeki ülke hangisidir acaba' diye düşündünüz mü? Benim aklıma hemen Asya ülkeleri geliyor nedense. Ama iki araştırmacı işi fikir yürütmekle bırakmamış ve 80’den fazla ülkede gerçekleştirdikleri araştırma sonucu ülkelerin IQ ortalamasını hesaplamışlar.

İngiliz Psikoloji Profesörü Richard Lynn ve Finlandiyalı Siyaset Bilimi Profesörü Tatu Vanhanen’in yürüttüğü araştırmaya göre, sıralamada ilk 10'a sondan giriş yapmayı başaran ülke 101 puanla İsviçre. Dünya bankasını aynı puanla İsveç izliyor.

Listenin 9. sırası oldukça kalabalık. Portakallarını çok sevdiğimiz Hollanda, bir küs bir barışık olduğumuz Almanya, başkentinin kapılarını defalarca aşındırdığımız Avusturya ve pizza ülkesi İtalya 102 puanla yerlerini 9. sırada alıyor.

Gelelim ilk 5’e, 103 puanla Singapur’u, 104 puanla Tayvan 4. sıradan, 105 puanla Japonya 3. sıradan izliyor. 106 puanla Güney Kore en zeki 2. ülke olmayı başarırken, Hong Kong 107 puanla ilk sırada!

Habere Türkiye ne durumda diye merak edip giren okuyucularımızı üzecek değiliz. Ülkemiz 90 puanla 17. sırayı Hırvatistan ve Peru’yla paylaşıyor. Rüyalar ülkesi Amerika’ysa 98 puanla listenin 12. sırasında kendisine yer buluyor. Peki ya en az zeki ülke? 59 puanla Ekvator Ginesi Dünya’nın en az zeki ülkesi unvanına hak kazanıyor.

Ne dersiniz? Liste sizin içinize sindi mi?