Ultra Geniş Açı Kamerayı Yeniden Keşfedin!

Gün geçtikçe kızışan akıllı telefon pazarına yepyeni bir soluk getiren Samsung, geçtiğimiz ay tanıttığı S10 serisiyle piyasayı daha da heyecanlandırmayı başardı.

S10 Serisinde bulunan yepyeni özellikleri bir kenara koyup bu yazıda muhteşem işler çıkaran Ultra Geniş Açılı lensleri sizlere aktaracağız.

S10e ile Çekilmiştir.

Samsung’un lansman sırasında “geniş değil ultra geniş” sloganıyla anlattığı bu geniş açı kamera, rakiplerinin aksine çok daha canlı görüntüler ortaya çıkarıyor ve video yeteneğiyle de kullanıcıları şaşırtmayı başarıyor.

Samsung Galaxy S10 ailesinde bulunan Ultra Geniş Açı lens, 123 derecelik çekim alanında oluşacak bozulmaları düzeltmek adına Geniş Açı düzeltmesini kullanıyor. Bu düzeltme sayesinde diğer markalarda yer alan çekimlerdeki ince uzun çıkma gibi sorunlar ortadan kalkıyor, yani geniş açı lens ile muhteşem manzara fotoğrafları dışında güzel anıları da biriktirebiliyorsunuz. Rakipleri maksimum 107 dereceye kadar geniş açı çekimler yapabilirken, S10 ailesi 123 derecelik geniş açı ile bizleri buluşturmayı başarıyor.

S10e ile Çekilmiştir.

Panorama konusunda bambaşka bir deneyim sunan S10 ailesi ile normal panorama çekimlerini elinizi oynatsanız bile çok iyi bir şekilde çekebiliyorsunuz. Siz panorama çekim yaparken, telefon hem yatay hem de dikey olarak çekim yaptığı için olası bozuklukların önüne geçiyor.

S10+ ile Çekilmiştir.

Benim Ultra Geniş Açı ile gelen ve en çok beğendiğim özellik olan video özelliği ise tek kelimeyle inanılmaz. Bahsettiğim özellik olan “Süper Dengeli Kamera” ile videoda titreme resmen sıfıra iniyor. Aşağıdaki örnek videodan da göreceğiniz üzere muhteşem videolar çekilebiliyor. Bu video özelliğini telefonunuz aksiyon kamerası oldu diye özetlesek yanlış olmaz.

Bu farklı açılarla çalışan kameraların video çekimi sırasında geçişleri ise oldukça iyi düşünülmüş. Dar açıyla başladığınız videoya isterseniz geniş açıyla devam edebiliyor, sonrasında kameranın 2x zoom özelliğiyle daha da yaklaşarak profesyonel videolar ortaya çıkartabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy S10 ailesinin ultra geniş açı lensinin yaptığı muhteşem işlerden bahsetmişken hemen aşağıdan Galaxy S10+’ın detaylı inceleme videosunu da sizlerle paylaşıyoruz. Siz Galaxy 10 ailesini nasıl buldunuz? Yorumlar bölümünde görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.

