Uluslararası Uzay İstasyonu Mürettebatına Yapay Zeka Desteği

SpaceX tarafından yapılacak teslimatla birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatına yeni bir üyenin daha katılacağı açıklandı. CIMON isimli uçabilen yapay zeka destekli robotun, astronotlara yardımcı olması için uzaya gönderildiği söylendi.

(SpaceX roketinin içinde CIMON'ın da dahil olduğu malzemeleri uzaya götürme anları)

CIMON yani Crew Interactive Mobile Companion (Mürettebat Etkileşimli Mobil Yardımcı) ismi verilen robotun, IBM tarafından geliştirilen bilgisayar tabanı kullandığı, gövdesinin ve uçmasına yardımcı olan birimlerinse Airbus tarafından yapıldığı belirtildi. Alman Uzay Merkezi önderliğinde geliştirilen robotun asıl amacının ise Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatının işini kolaylaştırmak olduğu dile getirildi.

CIMON, yüzünün de bulunduğu ekranda kozmonot, astronot, spasolog ve taykonotlara görevle ilgili talimatları göstereceği, böylece görevlilerin iki elini birden serbestçe kullanabilmesinin önünü açacağı belirtildi. Robotun aynı zamanda deney prosedürlerini görüntüleyerek, daha iyi deney sonuçlarının alınmasına yardımcı olacağı söylendi.

İlk etapta ekim ayına kadar istasyonda kalması planlanan robotun, başarılı olması durumunda geliştirilmeye devam edileceği ve en iyi haliyle tekrar uzaya gönderilebileceği yapılan açıklamada kendisine yer buldu. Alman astronot Alexander Gerst, CIMON'un çeşitli deneylerde kullanılabileceğini ve ayrıca tıbbi deneylerde uçan bir kamera olarak tercih edilebileceğini açıkladı. IBM, CIMON'un yapay zeka sesini astronot Gerst'in sesi ile eğittiklerini ve yapay zekanın Gerst'in komutlarına cevap verdiğini ifade etti.

29 Haziran 2018 yani bugün itibarıyla SpaceX’in Falcon roketinin içerisine yerleştirilen CIMON ve diğer malzemeler, başarılı şekilde uzay istasyonuna doğru yola çıktılar. Kalkışın sorunsuz şekilde gerçekleştiğini duyuran SpaceX, malzemelerin yakın zaman sonra istasyona ulaşacağını vurguladı.