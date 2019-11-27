Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Tuvaletler Bozuldu

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki tuvaletlerin bozulduğunu açıklandı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çalışmalar yapan astronotların bez kullanmaya başlayacağı konuşuluyor.

Astranotlar Bez Kullanmaya Başlayabilir

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan iki tuvaletin de arıza yaptığını açıkladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan iki tuvaletten bir tanesi ABD modülünde bir diğeri ise Rusya modülünde bulunmakta.

İstasyon sorumlusu Luca Parmitano, ABD modülünde bulunan tuvaletin sürekli olarak 'servis dışı' alarmı verdiğini, Rus modülündeki tuvaletin ise dolduğunu açıkladı. Bu tip durumlarda astronotların bez kullandığı bilinmekte.

Rusya Uzay Ajansı Roscosmos konuya açıklık getirdi. Roscosmos yaptığı açıklamada ABD modülünde bulunan otomatik kontrol sisteminin arıza yaptığını Rus modülündeki tuvaletin ise çalışır hale geldiğini söyledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu Nedir?

International Space Station (ISS) alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü olarak tanımlanabilir. ISS üzerinde yaşanabilen tek yapay uydu olarak da bilinir. Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı tarafından tasarlanarak 20 Kasım 1998 yılında fırlatılan istasyon, 400 km irtifada dünya yörüngesinde saatte 7.6 kilometre hızla dönmektedir.