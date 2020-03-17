Uncharted Filminin Çekimleri, Corona Virüsü Nedeniyle Ertelendi

Uncharted filminin başı aksilikten kurtulamıyor ne yazık ki sevgili takipçiler. Filmin bu ay başlaması planlanan çekimleri, bu sefer de Corona virüsü nedeniyle ertelendi.

Aslında bakarsanız erteleme durumu kuvvetle muhtemeldi. Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığım haberde de belirtildiği gibi Uncharted filminin çekimlerine bu ay içerisinde Berlin şehrinde başlanması bekleniyordu. Ancak Corona virüsünden en çok etkilenenlerin arasında bildiğiniz gibi Almanya da var. Hayatın büyük ölçüde felç olduğu ülkede, son gelen bilgilere göre ölenlerin sayısı on üçe ve hasta sayısı da altı bin iki yüz altıya yükseldi. Bu hastaların iki yüz seksen üç tanesi ise Berlin şehrinde bulunuyor.

Variety sitesinde yer alan habere göre Uncharted filminin baş yapımcıları, COVID-19 kod adlı Corona virüsü hadisesi nedeni ile çekimleri en az altı hafta erteleme kararı aldılar. Şimdilik çekimlerin başlanacağı yeni tarih belirtilmiş değil. Buna ek olarak, vizyon tarihinin bir kez daha ertelenip ertelenmeyeceği de bilinmiyor ama büyük ölçüde ihtimal dahilinde diyebiliriz.

Ruben Fleischer tarafından yönetilecek olan Uncharted filminin kadrosunda, Nathan Drake rolünde Tom Holland ve Victor Sullivan rolünde de Mark Wahlberg olacak. Kadroda ayrıca Antonio Banderas gibi önemli bir ismin yanı sıra Tati Gabrielle ve Sophia Ali de bulunuyor. Ne var ki bu üç ismin rollerini henüz bilemiyoruz.

Asad Qizilbash ve Carter Swan yönetimindeki PlayStation Productions ile Sony Pictures ortaklığında vizyona girecek olan film, Atlas Entertainment şirketinden Charles Roven ve Alex Gartner ve Arad Productions şirketinden de Avi Arad ve Ari Arad tarafından üretiliyor. Senaryo ise Rafe Judkins, Matt Holloway ve Art Marcum ekibine (Iron Man) emanet.