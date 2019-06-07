Uncharted Filminin Vizyona Giriş Tarihi Belli Oldu

Bugün sizlere Uncharted filmi ile ilgili yeni ve güzel bir haber vereceğiz. Serinin uzun zamandır sabırsızlıkla beklediğimiz beyaz perde uyarlamasının artık bir tarihi var. Ancak ne yazık ki bir buçuk sene kadar beklememiz gerekecek.

The Hollywood Reporter sitesine yansıyan habere göre başrol koltuğunda Tom Holland'ın oturacağı Uncharted beyaz perde uyarlaması için Sony Pictures tarafından 18 Aralık 2020 tarihi belirlenmiş.

Uncharted serisinin beyaz perde uyarlaması ilk olarak 2009 yılında gündeme gelmişti. 2011 yılından bu yana ise Sony Pictures seriyi beyaz perdeye taşımakla uğraşıyor. İlk olarak David O. Russell ile yola çıkılmıştı. Ne var ki, çalkantılı dönem tam bu şekilde başlamıştı. Aradan geçen zaman boyunca sık sık yönetmen değişikliklerinin yaşandığına şahit olmuştuk. Son olarak geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde Ryan Reynolds ile çevireceği Free Guy isimli farklı bir proje için Uncharted beyaz perde uyarlaması projesinden çekilen Shawn Levy yerine yine geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde Dan Trachtenberg ile anlaşılmıştı.

Şimdilik fazladan bir bilgi paylaşılmış değil ama Uncharted filminin senaryosunun Jonathan Rosenberg ve Mark Walker ikilisi tarafından yazıldığını hatırlatalım. Bunun haricinde senaryo ile ilgili yeni bir değişiklik söz konusu değil. Uncharted 3: Drake's Deception oyunundaki tanışmalarına dayanan bir konu işlenecek ve Nathan Drake rolü ise 2017 yılının Mayıs ayında anlaşılan Tom Holland'a emanet.

Konunun oyun serisi ile nasıl bağdaştırılacağı ise merak konusu olacak ama merak edilen detayların artık yavaş yavaş paylaşılmaya başlanacağını düşünüyoruz. Beklemedeyiz.