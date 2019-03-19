Unity ile Yapılan Yeni Video Gerçekçiliğiyle Hayran Bıraktı

Oyun motoru Unity tarafından neredeyse her sene düzenlenen Game Developer Conference sunumları, pazartesi günü yapılan tanıtımlar ile başladı. Unity ile hazırlanan The Heretic isimli sinematik video ile motorun son durumu ve ulaştığı kalite gün yüzüne çıkarıldı.

Unity’nin geliştirici ekibinde olan demo takımının hazırladığı The Heretic videosu, aslında oyun motorunun teknik detaylarının ulaştığı noktayı göstermek adına hazırlandı. Kaplamalardaki detaylar, karakterlerin gerçekçi mimikleri ve ışık yansımaları gibi durumların yansıtılmaya çalışıldığı video, izleyenlerden tam not almasının yanı sıra gerçekçiliği ile hayran bırakmayı başardı.

1440p çözünürlükte 30fps ile hazırlanan demonun, satın alınabilir bilgisayarlarda çalışacak düzeyde tutulduğunun altı çizildi. Yani Unity ekibi, daha iyi görseller ya da detaylar hazırlayabileceklerini; ancak hazırlanan demonun çok yüksek maliyetli bilgisayarlarda çalışması gerekeceğinden, oyun yapımcılarına gerçek anlamda fikir veremeyeceğini de belirttiler.

Unity demo takımının kreatif direktörü Veselin Efremov, “Bu varoluşsal ve felsefi temaları daha basit bir macera hikayesi kisvesiyle keşfetmenin eğlenceli olacağını düşündüm” diyerek, sinematik videonun hikayesine dair kimi detayları verdi. Teknik olarak gerçekçi insanlar yaratmak üzerine durduklarını dile getiren Efremov, bunun tam anlamıyla gerçekleştirmekten uzak olmalarına karşın, ortaya yeterli bir iş koyduklarından emin olduğunu aktardı.