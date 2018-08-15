Üniversite Öğrencileri, Gizli Roketatar Sistemi Geliştirdi

Ülkemizdeki üniversiteler geliştirdikleri yeni projelerle savunma sanayimize çok önemli katkılar sağlayabiliyor. Bunun en son örneklerinden birisini Bilkent Üniversitesi gerçekleştirdi. Bilkent Üniversitesi bünyesinde geliştirilen ‘Kaideye Gizli Roketatar Sistemi’, üniversite-sanayi iş birliğiyle savunma sanayisine yönelik geliştirilen önemli çözümlerden birisi olarak dikkat çekiyor.

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencileri Eyüp Yücel, Metehan Çam, Ersel Kara, Betül Çetin, İrem Karakaya, Batuhan Hançerlioğulları ve Kaan Bektaş’ın görev aldığı sanayi odaklı bitirme projesi kapsamında, ROKETSAN için Kaideye Gizli Roketatar Sistemi geliştirildi.

Günümüzde roketatar sistemine sahip araçlara bakıldığında, silah sisteminin çoğunlukla araç üzerinde yer aldığını görüyoruz. Ancak bu durumda silah sistemi kolaylıkla tespit edilebiliyor ve öncelikli hedef haline gelerek sistemi ve askeri personeli tehlikeye düşürüyor. Bu nedenle başta silah sistemi olmak üzere askeri unsurların olabildiğince gizlenme kabiliyetine sahip olması büyük önem taşıyor.

Silah sistemini gizli yaparak aracın gizlenme kabiliyetini arttırmak isteyen öğrenciler, fark edilme tehlikesini en aza indirecek şekilde gizli bir roketatar sistemi tasarladı. Kaideye Gizli Roketatar Sistemi isimli bu sistemde araç içerisine gizlenmiş rampalar bulunuyor. Bir saldırı ya da tehdit durumunda birbirinden bağımsız olarak dışarıya çıkabilen bu rampalar, üzerlerinde taşıdıkları roketleri istenilen hedeflere yöneltebiliyor.

Öğrencilerin verdiği bilgilere göre projede, askeri kara araçları için araç içinde gizlenebilen bir roketatar sistemi geliştirilmesi amaçlandı. Çalışmada, bir insansız kara aracına, her birinde 4 namlu bulunan 2 roketatar fırlatıcı rampası monte edildi. Normalde araç içerisinde gizli halde bulunan bu rampalar, bir saldırı ya da tehdit durumunda birbirinden bağımsız olarak dışarıya çıkıp istenilen hedefe roket atışı gerçekleştirebiliyor.

Roket atışını gerçekleştirdikten sonra rampalar tekrar aracın içerisine çekiliyor. Böylece araç silahsız bir görünüm kazanıyor ve öncelikli hedef olmaktan çıkıyor. Rampalar yatay eksende 360 derece, namlular ise dikey eksende -10 ile 30 derece aralığında hareket edebiliyor. Bu hareket kabiliyetleri operatöre geniş bir kapsama alanında hedefe ateş etme olanağı sağlıyor. Araç ve silah sisteminin kontrolleri uzaktan kumandayla, manuel ya da otomatik olarak yapılabiliyor.

Proje kapsamında öğrenciler normal ölçülerin 5’te 1’i oranında bir prototip geliştirdi. 500 metreye kadar uzaktan kontrol edilebilen bu prototip, 3-5 saat boyunca görev yapabiliyor. Kullanılan teçhizat seçimine bağlı olarak söz konusu süreyi ve mesafeyi artırmanın mümkün olduğu söyleniyor. Gizli roketatar sisteminin envanterdeki askeri araçlara uygulanması durumunda, güvenlik güçlerine çok önemli katkı sağlayacağı belirtiliyor.