Üniversite Öğrencisi, Fotoğraf Çekmek İsterken Saat Kulesinden Düştü

Instagram’daki beğeni ve takipçi sayısı, gündelik hayat içerisinde değersiz gibi görünse de, sosyal medya kullanıcıları için oldukça kıymetli. Instagram’da daha fazla beğeni almak için pek çok şey yapıyoruz; ancak bunlardan bazıları hiç de ummadığımız sonuçlara gebe olabiliyor. Bunun son örneği ABD’nin New York kentinde yaşandı.

New York’u panoramik olarak fotoğraflamak isteyen 22 yaşındaki Fordham Üniversitesi son sınıf öğrencisi Sydney Paige Monfries, okulun saat kulesinden aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

InStyle adlı bir dergide fotoğraf editörü olarak çalışan Monfries, sabaha karşı saat 3 sularında arkadaşlarıyla okulun saat kulesine çıktı.

Gazetecilik bölümü öğrencisi olan 22 yaşındaki Monfries, fotoğraf çektiği sırada dengesini kaybetti ve metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Monfries, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fordham Üniversitesi, öğrencilerin kuleye nasıl girdiğinin araştırıldığını söyledi. 2013 yılında bir üniversite yetkilisi The Fordham Ram gazetesine verdiği demeçte, kulenin “oldukça tehlikeli” olduğunu ve bu nedenle öğrencilerin girmesine izin verilmediğini söylemişti.