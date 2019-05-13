Üniversitelilerden Uydu Ayrılma Sistemli Roket

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup üniversite öğrencisinin kurduğu Altürk-7 Roket takımı, AGENA adını verdikleri katı yakıtlı alçak irtifa uydu ayrılma sistemli roket üretti. Alaattin Keykubat Üniversitesi Savunma Sanayi Teknolojileri Kulübü bünyesinde kurulan 8 kişilik takım, roketlerin ayrılma sistemlerinin genellikle patlayıcılarla yapılması nedeniyle oluşan zararı dikkate alarak yeni bir proje geliştirdi.

ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Hasan Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada; 3 yıllık yeni bir üniversite olmalarına rağmen, öğrencilerinin hazırladıkları projeyle katıldıkları TEKNOFEST Roket Yarışmasında ön elemeyi geçtiklerini söyledi. Öğrencilerinin istekli ve arzulu olduğunu dile getiren Güneş, şunları söyledi:

"Anıl gelip bir roket projesi üzerinde çalışacağını söyleyince biz de heyacanladık. Kendilerine fakülte ve üniversite olarak destek verdik. Verdiğimiz desteklerin boşuna olmadığını gördük. Savunma sanayi firmalarından destek aldık. 8 kişilik farklı mühendisliklerden öğrencilerimizin oluşturduğu grup, katıldıkları TEKNOFEST Roket Yarışmasında ön aşamayı geçti. Şimdi tasarım aşamasındayız. Eylül ayında da TEKNOFEST'te Tuz Gölü'nde yapılacak test çalışmalarını göreceğiz."

Güneş, savunma sanayisinde son 10 yılda büyük hız kazandıklarını kaydederek üniversitelerin de bu konuda çalışmalar gerçekleştirildiğini dile getirdi. Endüstri mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve proje yöneticilerinden Deniz Turgut ise sadece bir roket yapmak veya ayrılma sistemi gerçekleştirme amacıyla yola çıkmadığını kaydetti. İnovatif bir şeyler üretmek ve sektöre katkı sağlama düşüncesiyle hareket ettiğini dile getiren Turgut, "Bu proje bizim için ilk adım oldu. Hep birlikte arkadaşlarımızla çalışarak bu noktaya geldik. Takımımızı da kurarken her alanda öğrencilerin olmasına dikkat ettik." dedi.

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