Ünlü CEO’nun Başından Aşağı Bir Şişe Su Döktüler

Son zamanlarda yapılan protestolar oldukça ilginç hale gelmeye başladı. Bu tarz protestolara maruz kalan son kişilerden birisi de Çin'in en büyük arama motoru Baidu’nun CEO’su Robin Li oldu. Başarılı CEO, bugüne kadar hiç karşılaşılmayan bir protestoya maruz kaldı. İşte haberimizin detayları.

Her zamanki gibi konuşma yapmak için sahneye çıkan ünlü CEO, sahnedeyken karşısına bir protestocu çıktı. Konferansta yer alan personellerden birisi olduğu anlaşılan bu kişi, bir şişe suyu CEO’nun başından aşağı döktü. Ancak ilginç bir şekilde Robin Li karşılık vermedi.

Peki ünlü CEO neden böyle bir protestoya maruz kaldı?

Çin'in ünlü arama motoru Baidu, 2005 yılında halka açıldı ve ilk defa bu yıl zarara uğramaya başladı. Şirket ile ilgili büyük spekülasyonların dönmesi, bu zararda son derece önemli bir paya sahip. Baidu, söylenene göre tıbbi reklam skandalında yer alıyordu.

Robin Li saldırıya uğradığında yapay zekanın otonom araçlarda kullanılması ile ilgili bir sunum yapıyordu. Muhtemelen saldırgan, bu arama motorunun bir konudaki skandalı nedeniyle protesto yapmak istedi. Olayın ardından Li, protestocuya İngilizce olarak “senin derdin ne” diye tepki verdi.

Protestodan sonra ilginç bir şekilde konuşmasına devam eden yönetici, muhtemelen ne olduğunu tam olarak anlayamadı. Protestocunun akıbetinin ne olduğu ve neden böyle bir protesto gerçekleştirildiği henüz net olarak bilinmiyor.