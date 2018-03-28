Ünlü Yazardan Sanal Gerçeklikle İlgili Çarpıcı Açıklamalar

“Başlat: Ready Player One” adlı romanıyla The New York Times'ın En Çok Satanlar listesinde 100 haftadan uzun süre kalan ABD'li romancı, şair ve senarist Ernest Cline, sanal gerçeklik teknolojilerinin geleceği ile ilgili birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ernest Cline, aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Steven Spielberg'in oturduğu bilimkurgu ve aksiyon filmi "Başlat: Ready Player One" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Spielberg'ün, roman yazmasında ve hikayeci olmasında kendisine ilham veren isimlerden biri olduğunu söyleyen Cline, “İzlediğim filmleri beni etkiledi ve yaşamımın gidişatını değiştirdi. Eğer Steven'ın filmlerini izleyerek büyümemiş olsam Başlat: Ready Player One'ı yazacağımdan emin değilim. Onunla çalışmak, kendi hikayemi büyük ekrana taşımak şimdiye kadar yaşadığım en güzel şey oldu” dedi.

Kötüye kullanılan teknolojinin gün geçtikçe insan yaşamını tehdit ettiğini söyleyen Cline, internetin gelişmesiyle birlikte gündelik hayatımızın yeniden şekillendiğine dikkat çekti. “Son 20 yıldır gelişen teknolojiyle birlikte internet, yaşam şekillerimizi, iş yapma biçimimizi, ailemizle iletişim kurma yöntemimizi ve hatta politik genel seçimleri bile değiştirdi” diyen ünlü yazar, “Özellikle tüm bu teknolojinin insan ilişkilerini etkileyen yönüne hayranlık duyarken, filme de uyarlanan bu romanı yazmamda, tüm bunlar beni etkiledi” ifadelerini kullandı.

Sanal gerçekliğin dünyanın gerçeği haline dönüşeceğini söyleyen Cline, filmde ve kitapta yer alan ana düşüncenin fantezi ve gerçek arasında bir denge kurmak gerekliliğine dikkat çektiğini ifade etti.

Böyle bir kaçış alanının şart olduğunu ancak insanlar halihazırda internet bağımlılığıyla boğuştuğunu belirten ABD’li yazar, “İnsanlar internette çok fazla zaman geçirdikleri için gerçek yaşamlarına vakit kalmıyor. İnternet ve sanal gerçeklik, zamanla çok daha sarmalayan bir yer oldu. Sevdiğiniz şeyi kutlamanın yanı sıra yaşamınızdaki kaçış noktanız ve gerçek dünya arasında bir denge bulmakla ilgili bir mesaj verildiğini düşünüyorum" dedi.

Başlat: Ready Player One Filmi Fragmanı: