Ünlülerin Twitter Hesaplarını Hackleyenler Yakalandı: Biri 17 Yaşında

15 Temmuz gecesinde Twitter tarihinin en büyük hack skandalı yaşanmıştı. Çok sayıda ünlü ismin Twitter hesabı çalınmıştı ve çalınan hesaplar üzerinden Bitcoin dolandırıcılığı yapılmıştı. Twitter'a siber saldırı düzenleyen ekibin başındaki olduğu iddia edilen 17 yaşındaki Graham Ivan Clark ve 22 yaşındaki Nima Fazeli ile 19 yaşındaki İngiliz vatandaşı Mason Sheppard yakalandı.

Geçtiğimiz haftalarda Bill Gates, Elon Musk, Apple, Bitcoin, Barack Obama, Joe Birden, Kanye West, Jeff Bezos ve daha çok sayıda Twitter hesabı hacklenmişti. Hacker, çaldığı Twitter hesapları üzerinden sahte twetler atarak takipçilerden Bitcoin istedi.

Bu sahte tweetlere inanan takipçiler, söz konusu Bitcoin cüzdanına para gönderdi. Bilgisayar korsanı, bu yöntem ile yalnızca birkaç saat içinde 100 bin dolardan fazla para toplamayı başardı.

Bitcoin Dolandırıcılığı Yapan Ekibin Başındaki Nasıl Yakalandı?

15 Temmuz gecesinde yaşanan bu korkunç olayın hemen ardından güvenlik güçleri saldırıyı gerçekleştiren kişileri bulmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olay ile ilgili soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Güvenlik güçleri saldırı gerçekleştikten yaklaşık iki hafta sonra ilk gözaltıyı gerçekleştirdi. Florida eyaletinin Tampa şehrinde yaşayan 17 yaşındaki Graham Ivan Clark, Twitter'da siber saldırı düzenleyen ekibin başındaki olduğu iddiası ile gözaltına alındı. 22 yaşındaki Nima Fazeli ile 19 yaşındaki İngiliz vatandaşı Mason Sheppard da yakalandı.

FBI ve Adalet Bakanlığı tarafından yoğun araştırmalar neticesinde yakalanan Graham Ivan Clark hakkında 30 suçlama bulunuyor. 30 suçlamanın 17'si iletişim dolandırıcılığı, 1 tanesi organize dolandırıcılık, 10 tanesi kişisel veri dolandırıcılığı, 1 tanesi izinsiz elektronik cihazlara erişim ve 1 tanesi 100 bin dolara varan kişisel veri dolandırıcılığı şeklinde açıklandı.

17 yaşındaki bilgisayar korsanı Graham Ivan Clark'ın nasıl yakalandığı ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Graham Ivan Clark'ın yetişkin biri olarak yargılanabileceği belirtiliyor. Twitter, yaşanan bu olayın ardından güvenlik güçlerine teşekkür etti.