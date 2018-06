Unravel Two'nun Deneme Sürümü Yayınlandı, Hemen İndirin!

Coldwood Interactive'in tarafından geliştirilen Unravel Two'nun deneme sürümü nihayet yayınlandı. PC, PS4 ve Xbox One platformları için oyunun deneme sürümüne erişebilirsiniz.

Coldwood Interactive tarafında geliştirilen Unravel isimli yapım, yünden yapılmış sevimli bir dostumuzun bitmek bilmeyen yolculuğunu anlatıyordu. Platform türündeki yapım Unravel, tüm oyuncular tarafından oldukça beğenilmişti. Sevimli platform oyununun çok beğenilmesi serinin devam oyununun çıkmasına sebep oldu.

Serinin devam oyunu Unravel Two, EA Play E3 2018 konferasında tanıtıldı. İlk oyunda farklı olarak Unravel Two'da bir adet dostumuz daha bulunacak. Bu dostumuz sayesinde oyunu co-op oynama şansımız oluştu. Oyunda tek başımıza oynasak bile iki karakteri de yönetmek zorundayız.

Unravel Two duyurulduğu gün itibarıyla satışa da çıkarıldı. Oyunun deneme sürümü de bugün itibarıyla tüm kullanıcılara sunuldu. 10 saatlik deneme sürümü içerisinde ilk iki bölümü oynayabiliyoruz. Oyunun demosuna PS4, Xbox One ve PC platformlarından ulaşabilirsiniz. Oyunun PC demosuna buradan, PS4 demosuna buradan, Xbox One demosuna da buradan erişebilirsiniz. Oyuna bir şans vermenize kesinlikle tavsiye ederim.