NASA, şu ana kadar çekilen en net Uranüs fotoğrafını internet sitesi üzerinden paylaştı.

Uranüs En Net Fotoğrafı ile Karşınızda

Hubble Uzay Teleskobu ile çekilen yeni Uranüs görüntüsü, daha öncekilere oranla çok daha başarılı bir yapıya sahip. Bununla birlikte diğer durağan yapılı görüntülere göre dönme hareketi konusunda daha başarılı bir yansıtma yaptığını söyleyebiliriz.

NASA tarafından yayınlanan bu fotoğrafta, dönme hareketi ile birlikte gezegen içerisinde gerçekleşen fırtına olayları da gözlemlenebiliyor. Bu fırtınanın ise mevsimsel değişikliğe bağlı olarak oluştuğu düşünülüyor.

Güneş sisteminde yedinci sırada yer alan Uranüs, boyut açısından üçüncü ve kütle açısından dördüncü sırada yer alıyor. Adını Yunan gökyüzü tanrısı Uranos'tan alan gezegen, ilk kez 1781 yılında keşfedildi.