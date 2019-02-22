Üretilen Yeni Alev Makinesi Elon Musk'ın Ürününü Çakmağa Çevirdi

Cleveland’da herkesin satın alabileceği alev makineleri üreten Throwflame, X18 adını verdiği yeni ürününü duyurdu. Ejderha nefesi misali yeni ürün, ürettiği ateşi yüzlerce metre uzağa gönderebilmesi ile sosyal medyanın gündemine düşmeyi başardı.

Uzun süredir alev makineleri üreten Throwflame, kurulduğu ilk gündne bu yana çok uzağa alev püskürtebilen makineler üzerinde çalışıyordu. Bulundukları eyaletlerin yasalarına uygun şekilde hazırlanan aletleri herkesin satın alabileceğini dile getiren şirket, daha önce piyasaya sürdüğü X15 modeli ile 100 metre ileriye kadar alevi püskürtebilmişti.

Dün itibarıyla tanıtılan X18 modelinde işleri biraz daha ileriye götüren Throwflame, yeni ürünlerinde mesafeyi neredeyse iki katına çıkardıklarını söyledi. X18’ün atış mesafesinin 180 metreye kadar çıkabildiğini bildiren şirket, yayınladığı video ile ortaya nelerin çıkabileceğini gösterdi.

Bugüne kadar yapılmış en güçlü alev makinesi olarak tanıtılan X18, “Amerika Birleşik Devletleri’nin İkinci Dünya savaşı sırasında kullandığı M2-2 alev makinesinden sonraki en iyi şey” olarak tanımlandı. Sınırlı sayıda üretileceği söylenen ürünün fiyatının ise 30,000 ila 50,000 dolar arasında değişeceği aktarıldı.

ABD’de alev makinesinin alıcısı olduğu Elon Musk’ın kurduğu şirket tarafından üretilen küçük silahla gün yüzüne çıkmıştı. Gerçek bir silah görünümünde alev makinesi üreten Musk, binlerce kişinin silahlarını satın aldığını duyurmuştu.